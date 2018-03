Basket | FIBA Europe Cup 2018 | Venezia e Sassari ipotecano la qualificazione Clamoroso

oasport

: FIBA Europe Cup – Sassari ipoteca la qualificazione strapazzando Le Portel ai Round of 16 - GLI INFORMATI -… - Glinformati : FIBA Europe Cup – Sassari ipoteca la qualificazione strapazzando Le Portel ai Round of 16 - GLI INFORMATI -… - Glinformati : Fiba Europe Cup – Reyer Venezia dominante, schiacciato l’Egis - GLI INFORMATI - - Glinformati : Fiba Europe Cup: Avellino pareggia, si decide tutto a Minsk - GLI INFORMATI - -

(Di giovedì 8 marzo 2018) Due vittorie ed unpareggio per le squadre italiane impegnate nell’andata degli ottavi di finale dellaCup. La Reyere la Dinamola, mentre la Sidigas Avellino si giocherà tutto al ritorno. Dominio assoluto dicontro gli ungheresi dell’Egis Kormend per 83-51. Primo quarto che ha visto i magiari avanti di tre punti, poi nei successivi tre quarti i veneti si sono scatenati. Un +32 che praticamente certifica il passaggio ai quarti di finale dei Campioni d’Italia in carica. Miglior marcatore perè Hrvoje Peric con 13 punti ed in doppia cifra chiudono anche Tonut e Bramos. Unache ha in tasca anche la Dinamo, che supera 72-55 i francesi dell’Essm Le Portel. Transalpini avanti dopo i primi dieci minuti, chiusi avanti di dodici punti (18-6).comincia la rimonta nel ...