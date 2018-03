Basket femminile | Eurolega 2018 | il Famila Schio cede solo nel finale contro la Dynamo

Basket femminile - Eurolega 2018 : al Famila Schio serve un'impresa contro l'imbattibile Dynamo Kursk : Palla a due stasera alle ore 20.30 e il match sarà visibile in diretta streaming sul sito del Famila Schio. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Basket

Basket femminile - Eurolega 2018 : al Famila Schio serve un’impresa contro l’imbattibile Dynamo Kursk : Ci vuole l’impresa! Con questa convinzione il Famila Schio scende in campo questa sera per gara-2 dei quarti di finale di Eurolega. Al PalaRomare arrivano le russe della Dynamo Kursk, squadra che non conosce sconfitta da due anni e grandissima favorita per la vittoria finale della massima competizione europea. Servirà la partita perfetta a Schio per continuare a credere nel sogno Final Four e per tornare a giocare in Russia la decisiva ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della prima giornata del Round of Challenges. Macchi certezza - bene Orazzo e Moroni : Nel fine settimana si sono giocate le cinque partite valide per il primo turno del Round of Challenges del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. Di fatto, nel calcolo dei punti in classifica non cambia niente, con quattro giornate i cui punteggi andranno a sommarsi a quelli ottenuti in stagione regolare per definire la griglia dei playoff e le escluse dalla fase finale del torneo. Di fatto, è cambiato poco o nulla in classifica, ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della prima giornata del Round of Challenges. Schio e venezia senza fatica - sorride Broni : Nel fine settimana si sono giocate le cinque partite valide per il primo turno del Round of Challenges del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. Di fatto, nel calcolo dei punti in classifica non cambia niente, con quattro giornate i cui punteggi andranno a sommarsi a quelli ottenuti in stagione regolare per definire la griglia dei playoff e le escluse dalla fase finale del torneo. Di fatto, è cambiato poco o nulla in classifica, ...

Basket femminile - 19a giornata Serie A1 2018 : Schio sempre al comando - Venezia tiene il passo e batte Napoli : Diciottesima giornata del campionato italiano di Basket femminile che vede la conferma in testa al campionato del Famila Schio. Le venete soffrono più del previsto contro il fanalino di coda Battipaglia, espugnando il campo delle pugliesi per 77-69 grazie ai 18 punti di Laura Macchi e i 13 di Cecilia Zandalasini. Alla Treofan non bastano i 19 punti di Marida Orazzo e i 15 di Olbis Futo Andrè. Il big match di questo turno era quello tra la Reyer ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : il Beretta Famila Schio lotta ma non basta - la Dynamo Kursk è troppo forte : Dopo il successo di Coppa Italia, brusco stop per il Beretta Famila Schio nei quarti di finale di Eurolega di Basket femminile 2017-2018: la formazione italiana è uscita sconfitta dal match di andata con la Dynamo Kursk valido per i quarti di finale. La squadra russa, imbattuta nella massima competizione continentale dalla prima parte della scorsa stagione, si è imposta per 73-61, e Schio è quantomeno riuscita a tenere aperto uno spiraglio per ...

Basket femminile - Coppa Italia 2018 : le migliori italiane della Final Four. Laura Macchi decisiva in finale - in evidenza Jasmine Keys : La Coppa Italia 2018 è stata vinta dal Famila Schio, che ha trionfato nella Final Four di Alessandria. La formula a quattro squadre ha premiato quella che era stata la migliore della regular season, giunta oramai all’undicesimo trionfo della sua storia. Andiamo a vedere le migliori Italiane della Coppa Italia. Laura Macchi – Pierre Vincent le ha disegnato un ruolo da specialista quanto mai azzeccato perché sulla vittoria di Schio ...

Basket femminile - la Famila Schio vince la Coppa Italia : ROMA - La Famila Wuber Schio mette in bacheca l'undicesima Coppa Italia della sua storia battendo in finale con un perentorio 67-50 la Gesam Lucca. Spunta dai canestri dai Laura Macchi, miglior ...

Basket femminile - Coppa Italia 2018 : il Famila Schio detta ancora legge. Undicesimo trionfo : Lucca sconfitta in finale : Il Famila Schio ha vinto la Coppa Italia 2018. La Final Four di Alessandria si è conclusa con la vittoria di Cecilia Zandalasini e compagne, che hanno battuto in finale la Gesam Gas&Luce per 67-50. Un successo netto, che certifica la supremazia nazionale della squadra veneta, che stasera ha giocato la sua nona finale consecutiva ma soprattutto ottenuto l’Undicesimo trionfo in Coppa, il secondo consecutivo. Una partita sostanzialmente ...

Basket femminile - Coppa Italia 2018 : Famila Wuber Schio vince nettamente sul Fila San Martino : Tutto secondo pronostico nella seconda semifinale della Coppa Italia di Basket femminile: la Famila Wuber Schio si impone nettamente sul Fila San Martino per 72-51 e raggiunge in finale in quel di Alessandria il Lucca, che si era imposto nella prima semifinale del pomeriggio (clicca qui per la cronaca). Una delle due sconfitte nella regular season per Schio era arrivata proprio contro le avversarie odierne: dunque, nonostante i favori del ...

Basket femminile - Coppa Italia 2018 : Porsha Roberts trascina Lucca in finale. Venezia si arrende 55-51 : La Gesam Gas&Luce Lucca è la prima finalista della Coppa Italia di Serie A1. La Final Four di Alessandria che assegnerà il secondo trofeo stagionale si è aperta con la vittoria della squadra contro l’Umana Reyer Venezia, battuta 55-51. Non una sorpresa, perché stiamo parlando pur sempre delle Campionesse d’Italia, ma le due formazioni si erano affrontate domenica nell’ultimo turno di regular season e a vincere era stata ...

Basket femminile - Coppa Italia 2018 : al Palacima di Alessandria al via le Final Four. Schio favorita : Erano le quattro squadre più attese della stagione, e tra domani e domenica si giocheranno la Coppa Italia di Basket femminile 2017-2018. Il Palacima di Alessandria ospiterà le Final Four, semiFinali e Finale verso la conquista del primo titolo della stagione. Il Famila Wuber Schio arriva in Liguria da grande favorita, per quanto fatto vedere in stagione. In serie A ha conquistato 16 vittorie nelle 18 partite disputate e sembra avere una ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della 18a giornata. Brilla Olbis André - bene Martina Crippa. Si rivede Marzia Tagliamento : La regular season della Serie A1 di Basket femminile è terminata. Al primo posto ha chiuso il Famila Schio, favoritissimo per la conquista dello Scudetto. Prima dei playoff, però, ci sarà la fase a orologio, il Round of Challenge, che comincerà dopo la Coppa Italia della prossima settimana. Andiamo a vedere le migliori italiane della 18a giornata. Martina Crippa – Le campionesse d’Italia di Lucca perdono l’ultimo scontro con ...