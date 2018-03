' Avevo paura che Di Maio risultasse poco credibile perché è troppo bello'

Fabrizio Moro / “Ho fatto uso di droghe - poi ho smesso perché Avevo paura di morire!” : Fabrizio Moro, le dichiarazioni shock tra le pagine del settimanale DiPiù: "Ho fatto uso di droghe ed ho abusato di alcol, poi ho smesso perché avevo paura di morire".(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 14:43:00 GMT)

"Il prete mi violentò a 11 anni in sagrestia. Era un mammasantissima e io tacevo perché Avevo paura di peccare" : A 11 anni violentato in sagrestia. Oggi G.S ha 37 anni e la sua storia la racconta al Mattino di Napoli. E' la storia di un allora bambino che nella zona di Ponticelli fu violentato da un prete. "Faccio fatica a tornare a quel periodo. avevo 11 anni e a quell'età si è davvero piccoli, cuccioli, incapaci di leggere tra le righe il male, e così ci si affida ai grandi pensando che siano loro i modelli ai quali ispirarsi. Don ...

Partorisce e nasconde la figlioletta morta in una scatola di scarpe per 6 giorni : “Avevo paura” : Partorisce e nasconde la figlioletta morta in una scatola di scarpe per 6 giorni: “Avevo paura” In questi si è aperto il processo di fronte alla Corte di Bradford, in Regno Unito, nei confronti di Ayesha Tariq, 23enne di origini musulmane. Quattro anni fa, la giovane mise al mondo una bimba e poi la nascose […] L'articolo Partorisce e nasconde la figlioletta morta in una scatola di scarpe per 6 giorni: “Avevo paura” sembra essere il primo ...

Bongiorno : «Di Salvini Avevo paura pure io - non è razzista E non toccatemi Andreotti» : La capolista della Lega: «Abbiamo parlato di donne, di natalità e da parte sua c’è stata umiltà». Sella polemica con Maroni dice: «Non mi toccate Andreotti». Legittima difesa? «Chiunque entri in casa per rubare, uccidere e stuprare deve sapere che posso reagire»

Giulia Bongiorno con la Lega : «All’inizio anche io Avevo paura di Salvini» Diretta video : L’avvocato dopo l’ufficializzazione della propria candidatura a fianco di matteo Salvini ospite negli studi del Corriere della Sera. Per le domande su twitter hashtag #CorriereLive. Conduce Tommaso Labate

Il dramma di Luca Capuano - La moglie - il linfoma e la chemioterapia : 'Avevo paura che i miei figli rimanessero senza madre' : Luca Capuano ed il suo dramma, l'attore de 'Le tre Rose di Eva' racconta l'odissea della moglie: dalla scoperta del linfoma alla chemioterapia Luca Capuano si confessa in un'intervista in cui racconta ...

Torino - madre offre figlia 13enne all'amante : 'Avevo paura diventasse lesbica' Video : Quella che vi stiamo per descrivere è un'altra di quelle vicende alle quali si stenta a credere [Video]: a Torino, una madre cinquantacinquenne avrebbe offerto sessualmente la sua figlia di appena tredici anni ad un ragazzo diciottenne anche suo amante, con la motivazione di temere che la ragazzina potesse diventare lesbica. Un metodo sicuramente non convenzionale che lascera' strascichi importanti sulla vita dell'adolescente e con la quale la ...