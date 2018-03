Auto | Marchionne | costruttori tedeschi vogliono mantenere diesel

Ferrari - Marchionne : con Suv oltre 10mila Auto - nuove assunzioni : Ginevra, 6 mar. , askanews, - Con la produzione del Suv la Ferrari farà "oltre diecimila" macchine all'anno e sarà necessario assumere nuovi lavoratori. Lo ha affermato l'amministratore delegato ...

Marchionne si adegua al mainstream 'no diesel' e avanza l'alleanza sino-tedesca per l'Auto elettrica : Oggi il Financial Times ha scritto che il gruppo Fca potrebbe abbandonare la produzione di motori diesel nel prossimo piano industriale che verrà presentato il primo giugno. Secondo l'indiscrezione, ...

Fca - Marchionne conquista Google Chrysler per i taxi a guida Autonomi : Fca fornirà "migliaia" di Chrysler Pacifica a Waymo, la divisione di auto autonome di Google, per il lancio del suo servizio di taxi senza guidatore. Per Fca e Google si tratta del terzo accordo in questo senso Segui su affaritaliani.it

Automobilismo : Marchionne annuncia la Ferrari elettrica e il primo Suv di Maranello : Grandi novità in casa Ferrari: arriva la prima supercar elettrica al mondo, lo ha annunciato l’amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles (Fca), Sergio Marchionne, al salone dell’auto di Detroit. “Se qualcuno fa la supercar elettrica, la fa Ferrari. Saremo i primi a realizzarla: direi che e’ un atto dovuto. E non importa se poi la vendiamo o meno“, ha affermato Marchionnesecondo quanto riportato ieri in ...

Automobili - Marchionne fa dietrofront sui motori ibridi ed elettrici : Il motivo? A suo parere, entro il 2025 'meno della metà' delle auto prodotte al mondo sarà totalmente alimentata a combustione, ovvero a benzina o diesel, lasciando il passo ai motori ibridi ed ...

Fca - Marchionne conferma addio nel 2019 : 'Business Auto ti consuma. Sono stanco - voglio fare altro' : DETROIT - 'Sono stanco. Ho voglia di fare altro'. Sergio Marchionne conferma la sua uscita da Fca agli inizi del 2019: il suo posto sarà preso da qualcuno all'interno della...