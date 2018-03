Attacco con coltello a Vienna | tre feriti gravi

Attacco con coltello a Vienna : Vienna, 7 mar. (AdnKronos) – Un uomo armato di coltello ha aggredito e ferito diverse persone a Vienna, nel quartiere di Leopoldstadt. Tre feriti, in particolare, sarebbero in condizioni gravi. Lo riferisce il quotidiano Kronen Zeitung, aggiungendo che è scattata una massiccia caccia all’uomo per individuare e fermare l’aggressore, attualmente in fuga. L'articolo Attacco con coltello a Vienna sembra essere il primo su Meteo Web.

Attacco con coltello a Vienna - diversi feriti : Diverse persone sono rimaste ferite in un Attacco con coltello nel centro di Vienna, vicino al famoso parco Prater. Lo riporta la stampa locale. L’assalitore, che ora sarebbe in fuga, avrebbe attaccato i passanti per motivi al momento sconosciuti. Un imponente dispiegamento di forze di polizia sta controllando la zona in cui è avvenuto l’Attacco....

“Jonathan non è quel che sembra”. Isola dei famosi - clamoroso Attacco al naufrago. Le accuse (pesanti) arrivano a sorpresa da un ex concorrente del Grande Fratello. Il vip in questione si è legato al dito quella faccenda e lo ha smascherato davanti a tutti : “Il giorno che io devo fare una cattiveria per stare un minuto di più su quest’Isola eliminatemi. Io amo tutti, forse sono stupido, ma sono fiero di essere stupido così come sono”, è bastata questa frase, pronunciata da uno dei naufraghi, a far infuriare un personaggio del mondo dello spettacolo uscito dall’ultima edizione del Grande Fratello nip. Ormai, però, lui è molto conosciuto quindi lo consideriamo un vip. Di chi stiamo ...

Colpi di tosse per sopravvivere ad un Attacco di cuore : bufala senza età - pericoloso condividerla : Possono dei semplici Colpi di tosse permettere di sopravvivere ad un attacco di cuore, anche nel caso in cui ci si trovi da soli ad affrontare un infarto? La bufala che sta circolando in queste ore sia su Facebook che via WhatsApp, ha un fondamento di verità in una procedura medica nota con il nome di “Cough CPR”, ma il messaggio condiviso via social e app di messaggistica fornisce comunque delle informazioni sbagliate e potenzialmente ...

Oliviero Toscani contro Matteo Salvini/ Attacco al leader della Lega : "E' un ritardato" : Oliviero Toscani contro Matteo Salvini, il noto fotografo si scaglia contro il leader della Lega con gravi insulti: "E' un ritardato", il leghista ci ride su(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 00:28:00 GMT)

Attacco a cuore e polmoni - lo smog uccide 9 milioni di persone ogni anno : "Prende il controllo del DNA e scatena malattie" : cuore e polmoni sono i principali bersagli delle malattie causate dall' inquinamento, ma subiscono danni anche intestino, reni, ossa e cervello, al punto che una morte su sei a...

Matteo Renzi si è dimesso dal Pd/ Zanda all'Attacco per conto di Franceschini e Gentiloni? : Matteo Renzi si è dimesso dal Pd, il segretario Pd lascia dopo sconfitta alle Elezioni 2018, ma detta le condizioni. Il discorso al Nazareno: le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 08:07:00 GMT)

Isola - Vladimir Luxuria contro Alessia Marcuzzi : l’Attacco : Vladimir Luxuria contro Alessia Marcuzzi. L’attivista LGBT ha espresso un parere negativo rispetto al modo in cui la...

Germania : caccia ad aggressori dopo Attacco con acido : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

LELLA COSTA E LA STRAGE DI LATINA/ Attacco a Barbara D'Urso? "Se racconti solo tragedie..." (Tv Talk) : LELLA COSTA a Tv Talk: l'attrice e scrittrice milanese parlerà della STRAGE di Cisterna di LATINA durante la puntata odierna del programma in onda su Rai 3.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:20:00 GMT)

BURKINA FASO - Attacco AMBASCIATA FRANCIA/ Raid islamico a Ouagadougou : 2 arresti confermati : BURKINA FASO, ATTACCO in AMBASCIATA FRANCIA: le ultime notizie sugli spari a Ouagadougou, ATTACCO al quartiere generale dell'esercito. Raid islamico, "urlavano Allah Akbar"(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:48:00 GMT)