Almeno tre persone sono rimaste ferite in uncon. Lo riporta la stampa locale. Ancora in fuga l'assalitore, scattata una massiccia caccia all'uomo. Secondo i media locali un uomo e due donne di età compresa tra 40 e 50 anni sono in gravi condizioni dopo essere stati aggrediti nella zona dello stadio Prater.(Di mercoledì 7 marzo 2018)