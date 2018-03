Astori morto per cause naturali | il cuore ha rallentato fino a fermarsi

Un altro calciatore morto - stroncato a 32anni : 2 giorni dopo Davide Astori : Oggi nello stesso giorno in cui viene allestita la camera ardente per Davide Astori , che riceverà l'ultimo saluto degli ammiratori e dal mondo del calcio a Coverciano nella chiesa di San Pietro a Iolo , una frazione di Prato, sarà celebrato il funerale di Marco Longo, il calciatore morto nella notte di martedì dopo una lunga e ...

Davide Astori morto - “il suo cuore ha rallentato fino a fermarsi”. Il procuratore : “Probabile morte naturale” : Il cuore di Davide Astori ha rallentato fino a fermarsi. È questo il risultato dell’autopsia disposta dalla procura di Udine sulla morte del difensore della Fiorentina, deceduto domenica in hotel. “morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilmente su base bradiaritmica”, dice il procuratore capo Antonio De Nicolo. In base alle risultanze dell’esame, specifica il magistrato, “in riferimento alle cause di ...

“Ecco come è morto”. L’autopsia sul corpo di Davide Astori : cosa è emerso. Il capitano della Fiorentina è venuto a mancare a 31 anni - all’improvviso nel sonno. Solo ora si scopre la verità sulle cause del decesso : Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo è morto Davide Astori. Il capitano della Fiorentina aveva Solo 31 anni ed è stato trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la sua squadra che, di lì a poco, si sarebbe incontrata con la Fiorentina. Ma come è morto Davide Astori? E perché? La prima ipotesi è stata “arresto cardio-circolatorio”. Ma la decisione è stata quella di sottoporre il corpo del calciatore a ...

L’autopsia sul cadavere di Davide Astori : “Morto per bradiaritmia. Il cuore ha rallentato fino a fermarsi” : La morte di Davide Astori è dovuta a cause cardiache, verosimilmente su base bradiaritmica. Questo è l’esito dell’autopsia eseguita sul cadavere del capitano della Fiorentina deceduto domenica. Le evidenze dell’esame svolto stamattina parlano anche di una “spiccata congestione poliviscerale ed edema polmonare“. A comunicarlo è stato Antonio De Nicolo, procuratore capo di Udine, ai microfoni de La Vita in diretta, ...

