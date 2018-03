Astori | 25 mila persone alla camera ardente a Coverciano | giovedì i funerali

Milan Arsenal in tv domani - Gattuso/ “In confronto a Wenger sono un pulcino - Astori un grandissimo” : Milan Arsenal in tv domani, Gattuso: “In confronto a Wenger sono un pulcino, Astori un grandissimo”. Conferenza stampa del tecnico rossoneri per la gara di Europa League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 15:29:00 GMT)

Milan - Gattuso in conferenza stampa : il ricordo di Astori e le indicazioni in vista dell’Arsenal : conferenza stampa Gattuso – Il Milan si prepara per l’importante gara valida per gli ottavi di finale di Europa League contro l’Arsenal, ecco le indicazioni del tecnico Gattuso in conferenza stampa: “Astori? Perdiamo un grandissimo uomo, un ragazzo di un’umiltà incredibile. L’ho conosciuto qui al Milan, a 16 anni veniva ad allenarsi con noi grandi. Mi chiedeva sempre se poteva usare la palestra, a un certo ...

Milan - Bonaventura : 'Daremo il masimo per Astori. Derby? Non ce la sentivamo di giocare' : Giacomo Bonaventura , centrocampista del Milan , è intervenuto a Sky Sport : 'Astori? Era un ragazzo ben voluto da tutti. Era sempre positivo e sorridente. Siamo tutti veramente scioccati per quello che è successo. Condoglianze ai suoi cari, ci mancherà tantissimo. Il ...

Morte Astori - ecco la richiesta dei tifosi del Milan : La Morte di Astori ha portato un grande dolore nel mondo del calcio e sono stati moltissimi i calciatori o le squadre che hanno voluto regalare un tributo nei suoi confronti, ma tra le varie ...

Morte Davide Astori - il commento dell’esperto : “probabilità di uno su centomila” : Morte Davide Astori – Mondo del calcio sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori prima della gara di campionato contro l’Udinese, Morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore sono arrivate le parole dell’esperto, intervista del ‘Corriere dello Sport’ a Carlo Tranquilli, specialista in medicina dello sport ed ex medico dell’Under 21 azzurra: “in ...

Muore Davide Astori - capitano della Fiorentina : stop serie A e B. Salta il derby di Milano : Il capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata pare per cause naturali. «L'idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali» ha...

Morte Davide Astori - la commovente lettera del difensore del Milan Bonucci : Morte Davide Astori – Tutto il mondo del calcio sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori. Tanti i messaggi dopo la bruttissima notizia, negli ultimi minuti è arrivata anche la commovente lettera da parte del difensore del Milan Bonucci: “Ciao Grande Asto, era così che ti chiamavo quando ci incontravamo, per una partita che ci vedeva avversari o per un raduno in Nazionale. Un sorriso e un abbraccio di ...

Chi era Astori : Milan - Cagliari - Fiorentina e Nazionale. La sua carriera : Davide Astori era nato a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, il 7 gennaio 1987. Il difensore centrale mancino, in forza alla Fiorentina, ha iniziato a giocare nel Ponte San Pietro, squadra ...

MILAN INTER RINVIATA/ Il derby non si gioca : la morte di Astori ferma tutta la Serie A : MILAN INTER RINVIATA: il derby non si gioca, la partita di San Siro è stata ufficialmente posticipata a causa della tragica morte di Davide Astori, avvenuta a Udine nel sonno(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:05:00 GMT)