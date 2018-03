Asia Argento per la Festa delle donne 2018 scende in piazza

Asia Argento - non vittime ma vincitrici : BRUXELLES, 7 MAR - "Non avrei mai pensato che sarei arrivata a parlare della mia storia di sofferenza e forza al Parlamento europeo. Ma adesso non siamo più vittime, siamo vincitrici ormai". Asia ...

Asia Argento - applausi al Parlamento Ue : “MeToo è la più grande rivoluzione dalla conquista del voto. Domani a Roma” : “Sono stata violentata nel 1997 e ci ho messo 21 anni per capire cosa mi fosse successo e per trovare il coraggio e la forza per parlarne in pubblico”. In seguito al modo in cui questa storia è stata trattata, “sono caduta in profonda depressione per diversi mesi e ho trovato la forza per uscirne e rialzarmi grazie a due splendidi gruppi italiani ‘Non una di meno’ e ‘Telefono rosa’ che sono stati dalla ...

Asia Argento : "Piovuta tanta m…. addosso" : ... più volte, da quando ero giovanissima; ma perché, quando finalmente ho liberato la parola e ho raccontato del mio mostro, Harvey Weinstein , al resto del mondo, ho aiutato a generare questo ...

Molestie - l’appello di Asia Argento per lo sciopero delle donne dell’8 marzo : “Insieme contro il patriarcato” : Asia Argento risponde all’appello internazionale per lo sciopero globale delle donne e l’8 marzo scenderà in piazza con Non Una Di Meno, a Roma per il corteo, che andrà da piazza Vittorio a Piazza Madonna Di Loreto. “In Italia mi hanno chiamato puttana, mi hanno detto che me l’ero cercata – spiega in un video pubblicato sul profilo Facebook di Non una di meno – Hanno detto che una persona come me non era una ...

Molestie - l’intervista di Asia Argento ad Ambra Battilana : “Tra Priapo e le mucchette sul tavolo. Quando nel 2010 mi trovai a una cena elegante di Berlusconi” : Cinque anni prima di essere molestata da Harvey Weinstein Ambra Battilana era finita in una “cena elegante” a casa di Silvio Berlusconi. Era il 2010 e aveva 18 anni. “Emilio Fede mi fece portare lì con Chiara Danese. Scappammo, lui ci rincorse dicendo che non avremmo più lavorato”. Insieme all’amica Chiara Danese, Battilana ha testimoniato contro Berlusconi nel processo per le notti di Arcore. Asia Argento ha ...

