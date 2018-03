ASIA ARGENTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE #WeToogether | scende in piazza contro il

ASIA ARGENTO : “Scendo in piazza - è tempo del #wetoo” : Asia Argento: “Scendo in piazza, è tempo del #wetoo” L’attrice parteciperà al corteo romano di giovedì 8 marzo per dire no alle molestie: “E’ tempo del #wetoo” Continua a leggere L'articolo Asia Argento: “Scendo in piazza, è tempo del #wetoo” proviene da NewsGo.

ASIA ARGENTO scenderà in piazza per la Festa della Donna : Giorno 8 marzo è il giorno della “Festa della Donna” e ci sarà uno sciopero mondiale e Asia Argento ha fatto sapere che sarà in testa al corteo previsto a Roma organizzato da “Non Una Di Meno” a Roma per il corteo (ore 17.00) che andrà da piazza Vittorio a piazza MaDonna Di Loreto. Il percorso, ha fatto saper il movimento attraverso una nota, «attraverserà luoghi simbolici per i corpi delle donne oggi più che mai strumentalizzati da leggi e ...

Molestie - l’intervista di ASIA ARGENTO ad Ambra Battilana : “Tra Priapo e le mucchette sul tavolo. Quando nel 2010 mi trovai a una cena elegante di Berlusconi” : Cinque anni prima di essere molestata da Harvey Weinstein Ambra Battilana era finita in una “cena elegante” a casa di Silvio Berlusconi. Era il 2010 e aveva 18 anni. “Emilio Fede mi fece portare lì con Chiara Danese. Scappammo, lui ci rincorse dicendo che non avremmo più lavorato”. Insieme all’amica Chiara Danese, Battilana ha testimoniato contro Berlusconi nel processo per le notti di Arcore. Asia Argento ha ...

Molestie - l’intervista di ASIA ARGENTO ad Ambra Battilana : “Ho registrato Weinstein - solo così (2 anni e mezzo dopo) siamo state credute” – L’audio dell’incontro con il produttore : Nel marzo 2015 una modella italiana denuncia Harvey Weinstein per Molestie. Gli agenti della polizia di New York le chiedono di indossare un microfono nascosto e di tornare da lui. Sarà proprio quella registrazione, due anni e mezzo dopo, la prova-chiave che renderà credibili le denunce di decine di altre donne. Quella modella si chiama Ambra Battilana ed è la stessa che, assieme all’amica Chiara Danese, ha testimoniato contro Silvio Berlusconi ...

Ambra Battilana intervistata da ASIA ARGENTO sul caso Weinstein : "Se non avessi registrato - non mi avrebbe creduto nessuno" : Ambra Battilana, la modella italiana che grazie a una sua registrazione con un microfono nascosto ha incastrato il produttore cinematografico Harvey Weinstein, si racconta al Fatto Quotidiano. A intervistarla è Asia Argento, anche lei vittima delle molestie sessuali di Weinstein.Con la registrazione del mio incontro con Weinstein mi sono sentita utile, ho provato una sensazione di felicità che da tanto non sentivo, nel pensare che ...

