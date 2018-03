Arsenal | Wenger | Soffriamo a livello mentale Gattuso? Mi dia lui qualche

Arsenal - Wenger : 'Gattuso non ha bisogno dei miei consigli' : Rino Gattuso si definisce 'un allenatore dei Pulcini' rispetto ad Arsene Wenger ma il tecnico francese non se la sente di dare alcun tipo di consiglio al collega del Milan: il suo Arsenal è in un ...

Milan-Arsenal - Wenger : 'Non mi permetto di dare consigli a Gattuso - potrebbe darne lui a me' : Una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive, sesto posto in Premier e un gioco che stenta a decollare. L'Europa League rappresenta per l'Arsenal l'unico modo per raddrizzare una stagione al ...

Milan - Gattuso : 'Arsenal in difficoltà? Di notte mi sogno Wenger e Ozil' : 'Partite così vorrebbero giocarle tutti'. Parola di Rino Gattuso, in campo domani sera a San Siro , quasi 70mila spettatori, , per l'andata degli ottavi contro l'Arsenal. Milan. 'Dobbiamo viverla con ...

Il calcio fighetto ma perdente di Wenger ha stufato l'Arsenal : Nella stagione 2005/2006 questa evoluzione raggiunse l'apice: l'Arsenal era 'la squadra che giocava meglio al mondo, pur non essendo la squadra migliore al mondo', scrisse il quotidiano catalano ...

Milan-Arsenal - sfida Gattuso-Wenger : due carriere a confronto : Grinta e aplomb. Un allenatore in costante trance agonistica contro uno dal viso all'apparenza sempre sereno. Un italiano e un francese. Milan-Arsenal sarà anche Gattuso contro Wenger. La strana ...

Arsenal - Wenger : “Col Milan sarà durissima” : Arsenal, Wenger: “Col Milan sarà durissima” sarà un Arsenal in piena crisi, reduce da quattro sconfitte di fila, quello che giovedì scenderà in campo a San Siro. L’Europa League è ormai l’unico trofeo rimasto per una squadra e un allenatore nella bufera. “Col Milan sarà durissima, dobbiamo cercare in tutti i modi di recuperare energie, […] L'articolo Arsenal, Wenger: “Col Milan sarà durissima” è su ...

DIRETTA/ Arsenal-Manchester City - risultato finale 0-3 - streaming video e tv : Guardiola umilia di nuovo Wenger : DIRETTA Arsenal Manchester City, info streaming video e tv: 4 giorni dopo la finale di Carabao Cup le due squadre si ritrovano in Premier League.

Arsenal - Henry per il post Wenger? 'Mi piacerebbe' : Contro il Milan sarà dentro o fuori. Per l'Arsenal, ma soprattutto per Arsene Wenger, forse giunto alla conclusione della sua lunghissima esperienza alla guida dei Gunners, iniziata nel 1996. Nella ...

Arsenal - un ex Milan per il dopo Wenger : L' Arsenal ha le idee chiare su chi prenderà il posto di Wenger in panchina: secondo La Gazzetta dello Sport la prima scelta è Carlo Ancelotti , ex allenatore del Milan , prossimo avversario in Europa League.

Milan - questo Arsenal non è imbattibile. E Wenger rischia l'esonero : Come scrive la Gazzetta dello Sport un'eliminazione dalla coppa per mano del Milan potrebbe addirittura significare addio anticipato per Wenger , lontano anche dalla qualificazione Champions e ...

“Wenger out - Allegri in” : l’ultima clamorosa gaffe del tecnico dell’Arsenal - tifosi scatenati! : I tifosi dell’Arsenal sono stanchi. Lo sono ormai da tempo. I Gunners non riescono più ad imporsi ad alti livelli nonostante le folli spese da parte del tecnico Wenger e da anni ormai chiedono al club il divorzio dallo storico allenatore che tanto bene ha fatto all’Arsenal, ma che adesso si appresta ad abdicare. I Gunners hanno accumulato ben 8 punti di distacco dalla zona Champions League e per il secondo anno consecutivo potrebbero ...