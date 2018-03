Arriva “Click to pray” una app per pregare

newsgo

: In Sardegna arriva il #click&collect di @NonnaIsaWeb #gruppo Isa @GruppoVege @gsantambrogio1 - marinambassigdo : In Sardegna arriva il #click&collect di @NonnaIsaWeb #gruppo Isa @GruppoVege @gsantambrogio1 -

(Di mercoledì 7 marzo 2018)“Click to pray” una app perLa piattaforma ha diverse sezioni, è gratuita e da ora disponibile anche in lingua italiana L'articolo“Click to pray” una app perproviene da NewsGo.