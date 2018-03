Argento all' Italia nella fossa olimpica

8 marzo : anche Asia Argento parteciperà alla manifestazione di Roma - : L'attrice, che ha denunciato le molestie di Weinstein, aderisce all'appello per lo sciopero globale delle donne e annuncia che sarà in piazza con Non una di meno. "È tempo del #wetoo, di unire le voci ...

8 marzo : anche Asia Argento parteciperà alla manifestazione di Roma : 8 marzo: anche Asia Argento parteciperà alla manifestazione di Roma L’attrice, che ha denunciato le molestie di Weinstein, aderisce all’appello per lo sciopero globale delle donne e annuncia che sarà in piazza con Non una di meno. “È tempo del #wetoo, di unire le voci per un unico grido che non potrà più essere ignorato”, dice in ...

Sandra Milo riceverà giovedì il Nastro d'Argento alla Casa del Cinema : Domani, giovedì 8 marzo, la Casa del Cinema di Roma , Largo Marcello Mastroianni 1, ospiterà Sandra Milo , la musa ispiratrice di Federico Fellini. L'attrice presenterà il documentario a lei dedicato '...

Stella d'Argento merito sportivo alla Scherma Modica : Consegnata alla Scherma Modica la Stella d’argento merito sportivo. In francia uno stage europeo di Scherma per non vedenti.

Nastro D’Argento alla carriera a Luigi Faccini per i suoi cinquat’anni di cinema : Va a Luigi Faccini – cinquant’anni di cinema quest’anno- – il Nastro D’Argento speciale deciso dal Direttivo dei Giornalisti cinematografici che lo annuncia sottolineando il particolare valore della ricostruzione storica del suo Diaspora, ogni fine è un inizio. Il Nastro gli sarà consegnato dopodomani, Giovedì 1° Marzo a Roma, nella serata di premiazione dei Documentari scelti dai giornalisti tra i 100 titoli quest’anno in ...

Foschi (PD) : Alla Lombardi la medaglia d’Argento del razzismo : Foschi (PD): Il rapporto di Amnesty International sulle frasi più razziste di questa campagna elettorale è preoccupante Roma -Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio, ha rilasciato in... L'articolo Foschi (PD): Alla Lombardi la medaglia d’argento del razzismo su Roma Daily News.

Martina Valcepina - mamma d’Argento alle Olimpiadi invernali : Quattro anni sono una vita per un atleta. Sono il periodo di tempo che passa tra un’olimpiade e l’altra. Il periodo che serve per confermare un risultato o riscattare una sconfitta. Per Martina Valcepina i quattro anni fra il bronzo di Sochi e l’argento di Pyeongchang, entrambe le medaglie sono arrivate nella staffetta dello short track di pattinaggio, sono stati molto di più. In questi quattro anni ci sono state due persone in più di prima: ...

Argento nello Short track e bronzo nel biathlon : due medaglie olimpiche dalle staffette : Arrivano la settima e l'ottava medaglia olimpica per l'Italia ai Giochi di Pyeongchang 2018. nello Short track la staffetta azzurra composta da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Lucia Peretti e ...

Biathlon - staffetta mista : Vittozzi - Wierer - Hofer e Windisch conquistano il bronzo. Oro alla Francia e Argento alla Norvegia : Ottava medaglia per l'Italia ai Giochi di Pyeongchang: l'ha conquistata la staffetta mista di Biathlon composta da Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer e Dominik Windisch. Oro alla Francia e ...

L’Italia ha vinto la medaglia d’Argento nella staffetta dello short track alle Olimpiadi invernali : Lucia Peretti, Arianna Fontana, Cecilia Maffei e Martina Valcepina sono arrivate seconde dopo le squalifiche di Cina e Canada The post L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta dello short track alle Olimpiadi invernali appeared first on Il Post.

Tiro con l’arco - Mondiali Indoor 2018 : Sergio Pagni conquista l’Argento nel compound! L’azzurro superato di un punto dall’olandese Mike Schloesser : Sergio Pagni è andato davvero vicinissimo al suo secondo titolo iridato individuale. Ai Mondiali Indoor di Tiro con l’arco di Yankton il 38enne toscano si deve accontentare della medaglia d’argento, dopo essere stato battuto per un solo punto dal 24enne olandese Mike Schloesser, che bissa così l’oro outdoor di Belek 2013. Una finale molto combattuta, con il primo end terminato in perfetta parità con 29 punti per parte, poi però arrivano tre 10 ...