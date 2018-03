Appello causa Libretti antichi avvocato Canzona

La figlia di Bobby Solo vince la causa contro di lui e lancia un Appello a ‘Domenica Live’ : Veronica Satti ha 27 anni e da 13 anni non vede suo padre, il cantante Bobby Solo. La giovane donna che già mesi fa aveva...

“Fabrizio - salviamo nostro figlio Carlos”. Nina Moric e il suo Appello a Corona. Allontanato dalla madre a causa della malattia - il figlio dell’ex paparazzo non vive con nessuno dei genitori. L’angoscia e la preoccupazione della showgirl : Fabrizio Corona è da poco uscito dal carcere, ma nonostante le restrizioni imposte dal magistrato, sa bene come far parlare di sé. Recentemente l’ex re dei paparazzi ha fatto pubblicare, dal momento che non può toccare social, un video sul suo profilo Instagram che ripercorre le ultime tappe della sua vita. Nelle immagini lo vediamo al processo, all’uscita del carcere, accanto alla fidanzata Silvia Provvedi. Insomma, un insieme di ...

Carenza di sangue a causa dell'influenza : Appello ai donatori : La situazione non è facile in questi giorni. A causa di molti donatori influenzati, in diverse regioni italiane c'è Carenza di sangue. La conferma arriva dal Centro Nazionale sangue dell'...

Causa brevetti Wii Remote : il nuovo Appello di Nintendo fallisce e il pagamento di $10 milioni pare sempre più vicino : Mentre Nintendo si coccola Switch e i grandi numeri che la console sta facendo registrare in patria e non, la compagnia continua a essere alle prese con una Causa legata al Wii Remote, il particolare e iconico controller di Wii.iLife Technologies aveva fatto Causa a Nintendo chiedendo $4 per ogni singola unità venduta ($144 milioni) ma il verdetto della giuria di Dallas, arrivato nel mese di agosto, aveva concordato il pagamento di un ...