Anticipazioni americane Beautiful | una donna misteriosa arriverà a Los Angeles

Beautiful - Anticipazioni americane : PAM potrebbe voler uccidere BILL? : Nelle recenti puntate americane di Beautiful si è tornati a dedicare spazio ad un rapporto che, nel corso degli ultimi anni, era stato lasciato un po’ nell’ombra nella narrazione delle vicende: si tratta di quello che lega Pamela Douglas alla pronipote Steffy Spencer. La sorella di Stephanie in passato aveva già mostrato una certa predilezione per la giovane parente. Era l’epoca in cui, prima di Liam, la rivalità tra Steffy e ...

Beautiful : il ritorno di THOMAS sarà legato a SALLY (Anticipazioni americane) : Manca poco! Nelle puntate americane di Beautiful, Pierson Fodè riprenderà i panni di THOMAS Forrester a partire dall’episodio in onda il 9 marzo. Per l’attore, il cui personaggio è uscito di scena lo scorso settembre, sarà tuttavia una breve permanenza, utile ai fini della narrazione ma che, almeno ad oggi, non comporterà un suo reintegro in pianta stabile. Fodè, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto che dal 2015 lo ha ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : la scoperta di Bill : Beautiful, Anticipazioni americane: Bill è furioso Il successo di Beautiful non conosce battute d’arresto nè in Patria nè qui in Italia dove circa tre milioni di telespettatori ogni giorno si sintonizzano su Canale 5 per seguire le appassionanti vicende dei Forrester, degli Spencer e degli Spectra. Le Anticipazioni americane di Beautiful svelano che Bill Spencer farà una scoperta sconvolgente. Wyatt e Katie, rispettivamente figlio ed ex ...

Beautiful - Anticipazioni americane e trame future marzo 2018 : tutti contro Bill Spencer : Ci sarà grande confusione nelle trame future di Beautiful: le anticipazioni americane di marzo 2018 vi aiuteranno a capire bene cosa succederà, ma il clima all'interno della famiglia Spencer sarà decisamente pesante. Se siete appassionati di anticipazioni americane e vi piace scoprire in anteprima tutto ciò che poi arriverà su Canale 5, saprete già che ben presto vedremo Bill Spencer contro tutti, e intendiamo davvero tutti, con il suo ...

Beautiful/ Quinn confessa ad Eric il suo tradimento? (Anticipazioni americane 3 marzo 2018) : Anticipazioni Beautiful, puntata 3 marzo: il momento della verità è finalmente arrivato. Costretta dall'insistenza di Sheila, Quinn confessa ad Eric il tradimento con Ridge?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 08:36:00 GMT)

Beautiful - Anticipazioni americane : nuovi giovani e altre novità future! : In una sua recente intervista a Soap Opera Digest, Bradley Bell ha condiviso alcune novità che, nel corso dei prossimi mesi, potrebbero interessare Beautiful. anticipazioni americane Beautiful: in arrivo nuovi teenager Forrester e Spencer? Il capo produttore, nonché capo sceneggiatore della soap, ha rivelato che è in corso un’intensa attività di casting per aggiungere nuovi volti al cast. In particolare Bell avrebbe intenzione di creare un ...

Beautiful - Anticipazioni americane : JUSTIN ha motivi per uccidere BILL? : Nelle recenti puntate americane di Beautiful, un altro nome potrebbe essere stato aggiunto alla lista delle persone con qualche movente per provare a togliere di mezzo Bill Spencer: parliamo del suo fidato braccio destro JUSTIN Barber! In realtà le motivazioni che potrebbero spingere l’avvocato ad attentare alla vita del suo boss risultano essere più sottili e presentate di sfuggita in un dialogo tra i due apparentemente innocuo…. Se ...

Beautiful - Anticipazioni americane : BILL e RIDGE - scontro violento in arrivo! : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, BILL Spencer e RIDGE Forrester verranno alle mani, dopo essere stati vicini a farlo non molto tempo fa (quando lo stilista aveva appreso con sgomento dell’incontro di passione avvenuto tra il consuocero e la figlia Steffy). Per quanto Steffy abbia cercato più volte di costringere il genitore a vedere la realtà dei fatti (ovvero che, per quanto uno sbaglio terribile, quanto successo è stato ...

Beautiful : LIAM vuole collaborare con HOPE (Anticipazioni puntate americane) : Come già anticipatovi, a Beautiful Thorne Forrester non sarà l’unica new entry nel team della HOPE For The Future, linea di moda giovane della Forrester Creations costruita attorno alla figura di HOPE Logan (che ne è testimonial e portavoce). La promozione pubblicitaria della suddetta linea è stata per anni fortemente legata alla vita personale e pubblica della figlia di Brooke, con un veicolo di messaggi etici che la ragazza indirizzava ...

Beautiful - Anticipazioni americane : SALLY punta verso BILL la sua pistola d’oro… : Come già vi avevamo suggerito, nelle più recenti puntate americane di Beautiful SALLY Spectra ha attentato alla vita di BILL Spencer, puntandogli contro una pistola e… premendo il grilletto! A spingere SALLY oltre il limite è stato il rifiuto da parte dell’editore di finanziare il rilancio della Spectra Fashions, come le avevano promesso lui e Liam. Quest’ultimo, troppo preso dai suoi problemi matrimoniali e dimessosi dalla ...

Beautiful : BILL riceve un nuovo NO da STEFFY (Anticipazioni americane) : Nei nuovi episodi USA di Beautiful, Wyatt e Katie saranno più innamorati che mai ma la loro felicità sarà messa a dura prova dalla reazione sdegnata di BILL Spencer al loro sentimento! Il magnate non vorrà benedire il nuovo amore e prometterà fuoco e fiamme… Lo stesso BILL, intanto, si farà nuovamente autore di un appello nei confronti di STEFFY Forrester! L’editore sembrava aver accettato che la nuora fosse interessata soltanto a ...

Beautiful : BILL contrario all’amore tra WYATT e KATIE (Anticipazioni americane) : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, le vite amorose di WYATT e BILL Spencer appaiono avere delle prospettive alquanto diverse, come ben suggerito dalle risposte che padre e figlio otterranno dalle rispettive proposte di matrimonio (entrambe alquanto improvvise e forse premature, ma che riserveranno ai due dei destini piuttosto diversi). Gli amori di BILL saranno presto oggetto di un nuovo post mentre, per quanto riguarda WYATT, il suo ...

Beautiful - Anticipazioni americane e trame future febbraio 2018 : Wyatt vuole sposare Katie - Steffy gelosa di Liam e Hope : Le ultime anticipazioni americane di febbraio 2018 di Beautiful vi sorprenderanno, perché se fino alla settimana scorsa eravamo convinti che tra Wyatt e Katie fosse finita, le cose cambieranno totalmente! Non solo questa breve separazione servirà a rendersi conto di provare reali e forti sentimenti, e che non si tratterà quindi solamente di un passatempo, ma gli ultimi spoiler rivelano che addirittura Wyatt e Katie potrebbero sposarsi! ...

Beautiful - Anticipazioni americane : anche QUINN ce l’ha con BILL : Come sottolineiamo da tempo, nelle attuali puntate americane di Beautiful sembra si stia preparando il terreno a qualcosa di drammatico che accadrà a BILL Spencer e la mano che ne sarà autrice potrebbe essere quella di diversi personaggi che, uno ad uno e ciascuno per motivi diversi, stanno venendo posizionati in direzione di scontro con il magnate dell’editoria. In post recenti vi abbiamo riportato come un movente sia stato attributo a ...