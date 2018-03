: Antagonista denunciato,sputò a Nardella - NotizieIN : Antagonista denunciato,sputò a Nardella - mezzaromax : RT @IAmJamesTheBond: Immigrati distruggono Firenze. Nessun immigrato identificato e denunciato, tranne un Antagonista che ha sputato al sin… - INarratore : RT @IAmJamesTheBond: Immigrati distruggono Firenze. Nessun immigrato identificato e denunciato, tranne un Antagonista che ha sputato al sin… -

E' statol'italiano che ieri ha sputato contro il sindaco di Firenzedurante le contestazioni dei senegalesi, per l'uccisione del loro connazionale Idy Diene,da parte di Robero Pirrone a colpi di pistola.La Procura ha escluso il movente razzista per l'omicidio. Assieme al giovane altri 2 antagonisti fiorentini denunciati. "Il 10 marzo manifestazione nazionale per Idy e contro il razzismo per isolare gli estremisti",dice il senegalese Mamud Sall, scusandosi per l'accaduto. "Il sindaco è da sempre un amico".(Di mercoledì 7 marzo 2018)