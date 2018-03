huffingtonpost

: Ansia matta da governo. Pronti a trattare anche con la Lega - HuffPostItalia : Ansia matta da governo. Pronti a trattare anche con la Lega - MPenikas : Ansia matta da governo. Pronti a trattare anche con la Lega - Lexie_The_Queen : RT @HuffPostItalia: Ansia matta da governo. Pronti a trattare anche con la Lega -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Chiuso nel suo ufficio tutto il pomeriggio a seguire il flusso delle agenzie di stampa, ad osservare con attenzione il dibattito interno agli altri partiti, a programmare nel dettaglio i prossimi passaggi. Luigi Di Maio studia da premier, ma la sua è una lunga attesa, a trattiansiosa con una voglia sempre più forte di entrare a Palazzo Chigi. "Siamoa parlare con tutti,con la. Con chi vorrà sedersi al tavolo con noi e discutere di programma", trapela a tarda sera da chi ha trascorso la giornata, e l'intera campagna elettorale, con il candidato premier. In una parola sola, i pentastellati adesso sonoa "". Aper far sì che Di Maio diventi presidente del Consiglio, unico punto su cui non esistono passi indietro, nel rispetto ovviamente del programma grillino, ma aperti ad ascoltare le proposte che arriveranno ...