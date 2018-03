Allegri | Fatto impresa | quarti meritati

tuttosport

: #Allegri: 'Stasera è la mia vittoria? I ragazzi hanno fatto una bella partita, i cambi sono stati importanti perché… - romeoagresti : #Allegri: 'Stasera è la mia vittoria? I ragazzi hanno fatto una bella partita, i cambi sono stati importanti perché… - fabiosiani77 : RT @SCUtweet: 'ASAMOAH giocatore straordinario, ha fatto una carriera sottovalutata' M.Allegri #TottenhamJuve - IlMagodiIos : RT @romeoagresti: #Allegri: 'Stasera è la mia vittoria? I ragazzi hanno fatto una bella partita, i cambi sono stati importanti perché hanno… -

(Di giovedì 8 marzo 2018) ANSA, - ROMA, 7 MAR - "Vincere a Wembley non era semplice, anche per come si era messa la partita. Ma la squadra è stata paziente, ha aspettato il momento buono e poi in 10' ha ribaltato la partita. ...