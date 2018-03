All' asta i cimeli di Kubrick a Torino | anche un frammento di ' Shining' tagliato

Maglie dell'Atalanta All'asta Ecco le quotazioni - Ilicic in testa : Mancano soltanto cinque giorni alla conclusione dell'asta benefica delle 22 Maglie nerazzurre preparate, indossate e autografate in occasione della storica partita di Europa League Atalanta-Borussia ...

Sfera Ebbasta : a un mese dAlla partenza - sono dodici i sold out del 'Rockstar tour 2018' : Oltre a popolare tutte le classifiche italiane di vendita e sulle piattaforme streaming, il Re della Trap è più che atteso anche con il suo Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018 che a un mese dal ...

“Scusatemi - ho deciso di fermarmi”. Luciano Ligabue choc. Fan Allibiti. L’annuncio dell’amatissimo cantautore gela il mondo della musica. “Perché ho deciso di dire basta” : “Dopo due anni così, ho bisogno e addirittura voglia di non avere scadenze davanti”. Luciano Ligabue in videomessaggio ai fan, pubblicato sui suoi profili social, annuncia di volersi prendere un periodo di pausa, prima di mettere mano ad un nuovo album. “Sono bufale – dice Liga – quelle che leggete in giro su eventuali concerti che dovrei fare quest’anno. Non sappiamo niente nemmeno rispetto al disco ...

Stanley Kubrick - All'asta i cimeli del maestro : Dal ciak di Eyes wide shut alla giacca in velluto bordeaux di Jack Torrance, lo scrittore interpretato da Jack Nicholson in Shining , i portachiavi dell'Overlook Hotel e il cappello dello spietato ...

Gb : Corbyn attacca May - basta armi All'Arabia Saudita : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

5G : l’AGCOM apre la fase che conduce All’asta miliardaria di fine anno : La delibera sul 5G coinvolge le bande 694–790 MHz, 3600–3800 MHz e 26.5–27.5 GHz. La fase di transizione tra l'attuale tecnologia e la prossima è partita L'articolo 5G: l’AGCOM apre la fase che conduce all’asta miliardaria di fine anno è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ecco i rimedi per contrastare i disturbi provocati dAlla menopausa : La menopausa è un evento fisiologico delle donna che corrisponde al termine dell’età ferite, caratterizzato da importanti cambiamenti della funzione ormonale femminile che determinano la scomparsa del ciclo mestruale. In genere l’attività mestruale della donna si interrompe all’età media tra i 45 e i 55 anni, accompagnata spesso da disturbi e malessere. I sintomi più frequenti sono: vampate di calore, sudorazione notturna e ...

Siria : Raqqa e Mosul devastate dAlla guerra : abbastanza risaputo che l' Iraq e la Siria [VIDEO] stiano vivendo in questo periodo una fase difficilissima in seguito a un sanguinoso conflitto in corso da diversi anni. Di conseguenza, le notizie ...

8 marzo : il sondaggio - Alle donne 24 ore non bastano - 80% in affanno : Equilibriste a cui le giornate di 24 ore non bastano più. Conciliare gli impegni di madre, moglie, figlia e lavoratrice rappresenta una sfida per le donne moderne, moltiplicando stress, ansia e insoddisfazione. Lo rivela un sondaggio Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico) realizzato per l’AdnKronos Salute in vista dell’8 marzo, cui hanno partecipato circa 500 donne: l’80% vive con difficoltà il fatto di ...

Siria : Raqqa e Mosul devastate dAlla guerra : È abbastanza risaputo che l’Iraq e la Siria stiano vivendo in questo periodo una fase difficilissima in seguito a un sanguinoso conflitto in corso da diversi anni. Di conseguenza, le notizie più recenti provenienti dal fronte iracheno e Siriano non sono affatto positive e possono considerarsi piuttosto allarmanti dal punto di vista geopolitico ed umanitario. Nei territori presso Raqqa e Mosul, dopo numerosi scontri contro le forze dell’Isis, ...

DAll'eleganza di Caccamo - Eterno - al trap di Sfera Ebbasta - Rockstar - Alla voce di Noemi - La luna - : ... 24 ore dall'uscita dell'album aveva totalizzato oltre 8 milioni di riproduzioni su Spotify, entrando con ben 7 tracce nell'ambita Global Chart , classifica planetaria del servizio di streaming dove ...

Per essere espulsi dAll'Italia basta spogliarsi davanti ai politici? : Il siparietto che ha visti protagonisti Silvio Berlusconi e una donna nuda ieri 4 marzo 2018 al seggio di via Scrosati a Milano non rientra in un processo che coinvolge minorenni o festini. Si tratta di una contestazione in piena regola da parte del movimento attivista francese Femen, che ha protestato contro la presenza del leader di Forza Italia. Ciò che fa sorridere, e in realtà anche discutere, è come a volte le politiche di rimpatrio siano ...

La chitarra di Ed Sheeran All’asta - un regalo solidale per aiutare una famiglia in difficoltà : Un gesto di solidarietà che ha fatto il giro del web e commosso migliaia di persone: una chitarra di Ed Sheeran all’asta per aiutare una bambina gravemente malata. Un gesto, quello del cantautore britannico, che ha colpito molto i fan e che sicuramente potrà donare una speranza a Melody, una bambina di undici anni che soffre della sindrome di Rett. Si tratta di una malattia neurologica che colpisce i bambini all'apparato motorio, e non solo. ...