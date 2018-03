Allarme morbillo in Calabria | è la regione con il più alto numero di malati

Allarme morbillo in Italia : Decessi sono in aumento : "Nel ultimo mese di gennaio il trend di mortalità (del morbillo, ndr) è molto aumentato, con un morto ogni 80 casi. La regione più colpita nel 2018 è la Sicilia" dichiara Massimo Andreoni, Professore Ordinario di malattie Infettive della facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Roma "Tor Vergata".I dati allarmantiNel 2017 in Europa il morbillo ha ucciso 30 persone e ne ha colpite 14.451, circa ...

Allarme morbillo - Lorenzin : A gennaio 164 casi e due morti : "A gennaio 2018 si sono registrati in Italia 164 casi di morbillo e due morti". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin che ha precisato che i due decessi hanno riguardato pazienti adulti, di 38 e 41 anni, non vaccinati, per grave insufficienza respiratoria.Per queste 164 persone "abbiamo avuto una serie di ricoveri molto importanti. Non fatevi abbindolare da personaggi che stanno cavalcando ...

Allarme morbillo - due morti a gennaio : Sono stati 164 i casi di morbillo registrati a gennaio nel nostro Paese, con due morti . Lo afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin , intervenuta oggi a Unomattina. I due decessi hanno ...

OMS lancia l'Allarme morbillo : +400% : Dopo qualche settimana in cui i casi di morbillo sembravano essere sotto controllo e dopo essere entrati nel centro del mirino da parte dell’Ente Turistico Americano che poneva l’attenzione ai focolai di tale patologia in Italia, ieri 20 febbraio 2018, è arrivata la doccia gelata da parte dell’OMS. Dal vertice OMS L' OMS, l'organizzazione mondiale della Sanità, in occasione dell’incontro tra i ministri della Salute europei in Montenegro, ha ...

Allarme morbillo : +400% di casi in Europa nel 2017 : Nel 2017 il morbillo ha ucciso ben 35 persone in Europa, colpendo circa 21.315 persone, il 400% in più rispetto all'anno precedente, i casi erano stati soltanto 5.273, il minimo storico. L'Allarme arriva da uno studio...

Morbillo - l'Allarme dell'OMS sull'Europa : Nel 2017 casi quadruplicati: uno su quattro sono stati nel nostro paese. Occorre fare di più per raggiungere l'immunità di gregge

Vaccini - Italia ultima in Europa : Allarme morbillo : Italia fanalino di coda della zona euro per vaccinazioni. Il Belpaese è all’ultimo posto per quelle obbligatorie, ma a preoccupare è l’allarme morbillo con un boom di contagi nel 2017: oltre 5mila casi (dei quali 4 mortali), un dato quasi sei volte superiore a quello registrato nel 2016 (843). Secondo i dati Ocse consultati dall’Adnkronos il tasso di vaccinazione dei bambini Italiani contro difterite-tetano-pertosse nel 2015 si ...

Vaccini - Italia ultima in Europa : Allarme morbillo : Italia fanalino di coda della zona euro per vaccinazioni. Il Belpaese è all'ultimo posto per quelle obbligatorie, ma a preoccupare è l'allarme morbillo con un boom di contagi nel 2017 : oltre 5mila ...