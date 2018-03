Alimenti | occhio a Anisakis e batteri | le regole per non rischiare

meteoweb.eu

(Di giovedì 8 marzo 2018) Come mangiare pesce crudo senza il rischio di contrarre infezioniche? La carne troppo cotta è cancerogena? Come si conservano sughi ein frigorifero? Domande comuni, a volte banali, ma fondamentali per evitare errori in cucina che potrebbero esporci a spiacevoli conseguenze. Come nel caso del temibile parassitache popola abitualmente il tratto digerente di alcuni pesci, causa di forti infiammazioni intestinali, e che per essere abbattuto ha bisogno di “rimanere in freezer per almeno 96 ore, ovvero 4 giorni”, ricorda all’AdnKronos Salute lo chef Alessandro Circiello, presidente della Federazione italiana cuochi (Fic) del Lazio. “Oggi – spiega lo chef – il pesce azzurro va molto di moda, è molto economico e nutriente, è quello che rappresenta la base della piramide alimentare, ricco di omega-3 e omega-6. Tartare di tonno, ...