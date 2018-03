Al via la IX edizione della Settimana francese a Roma | tra sfilate e poesia

Grande Fratello : al via i provini per la quindicesima edizione del reality : Dal 16 aprile torna il Grande Fratello nella storica versione Nip, i provini sono già partiti e per candidarsi ci sono diverse modalità.

Al via le prevendite per tutti gli spettacoli della XXIX edizione del Ravenna Festival : Si aprono giovedì 8 marzo le prevendite per tutti gli eventi della XXIX edizione di Ravenna Festival , 1 giugno - 22 luglio, , che - con oltre 50 giorni di programmazione, più un centinaio di ...

House of Cards - Claire Underwood presidente : al via riprese sesta edizione senza Spacey : 'Abbiamo appena iniziato'. Sono le parole di Claire Underwood , Robin Wright, da dietro una scrivania dello Studio Ovale. L'anteprima della sesta e ultima stagione di 'House of Cards' ha fatto ...

Teatro dialettale Al via X edizione della rassegna : Tutti gli spettacoli si terranno al Teatro Arcobaleno con inizio fissato per le 20.45. Iniziativa organizzata da Comune di Torrebelvicino e biblioteca. L'ingresso è come sempre gratuito. Silvia Dal ...

AL via LA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE PER STILISTI EMERGENTI "NUOVI TALENTI PER LA MODA" - Calabria Reportage : 23 febbraio 2018 Attualità • Catanzaro • Cosenza • Crotone • Cultura • curiosità • Province • Reggio Calabria • Spettacoli La Rai Premia Il Talento, Graziano ...

Al via sotto la neve la 15esima edizione del Montecarlo Film Festival diretto da Ezio Greggio : Un "giro del mondo" che testimonia l'universalità del genere commedia capace sempre più di distaccarsi da realtà locali e culture specifiche. Gran finale il 2 marzo alle 19.45 con l'anteprima ...

Lunedì al via la quarta edizione del Festival della legalità al Casinò di Sanremo : primo ospite - il comandante Alfa : Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale" , Mondadori, Musica con Mladen, Edoardo Chiesa e Christian Gullone. [9] => , Sanremo . Verrà inaugurata domani la quarta ...

Elezioni 2018 - la maledizione della Terza via colpisce ancora : Un commando composto da fedelissimi di Matteo Renzi, capo supremo della resistenza alle orde populiste, si era impadronito di una “tempomobile” parcheggiata nella sede lumbard di via Bellerio: l’automezzo in grado di retrodatare la politica fino al tempo di Gengis Khan, che si era rivelato utilissimo alla Lega di Matteo Salvini per redigere il proprio programma elettorale, ispirato alle pulizie etniche dell’Orda mongola. Mentre l’alleato Silvio ...

Ambiente : al via la IX edizione del progetto di Marevivo “Delfini Guardiani delle Isole” : 1/5 ...

Truppe Alpine al via la 70edizione dei Campionati sciistici : La cerimonia di apertura, a Sestriere lunedì 5 marzo , con diretta streaming a partire dalle ore 15, , darà il via ad un'edizione dei Campionati caratterizzata dal tema della "sicurezza in montagna", ...

Al via la prima edizione della Milano Digital Week con oltre 300 appuntamenti diffusi dal 15 al 18 marzo 2018 : Dal 15 al 18 marzo prende avvio la prima edizione della Milano Digital Week, un’iniziativa promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici e realizzata da Cariplo Factory, in collaborazione con IAB – Interactive Advertising Bureau e Hublab e grazie ai main partner AutoScout24, BMW Italia, Fastweb, Intesa Sanpaolo, Nexi, Samsung Electronics Italia e TeamSystem. Quattro giorni a “porte aperte” ...

Cantina Kaltern - al via terza edizione del progetto 'Opera d'arte' : Roma, 21 feb. , askanews, Il vino è stato scelto da tempo: una selezione di Cabernet Sauvignon prodotto da Cantina Kaltern in un vigneto situato a circa 250 metri. C'è già anche il nome, kunst.stück , ...

GRANDE FRATELLO NIP/ La nuova edizione al via ad Aprile tra Amici 17 e Scommettiamo Che? : Il GRANDE FRATELLO Nip torna il 16 Aprile su canale 5: i castin per la ricerca dei concorrenti sono ufficialmente aperti. Chi sarà la conduttrice e l'erede di Federica Lepanto?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:00:00 GMT)

Sci. 80 al via per 2/a edizione SciaLIS : BIELMONTE , BIELLA, , 20 FEB - La 2/a edizione di SciaLIS, lo slalom non competitivo aperto a sciatori sordi e udenti ha visto 80 ragazzi sfidarsi nel nome dell'inclusione, sulle piste nell'Oasi Zegna ...