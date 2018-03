Al Museo della Scienza si festeggia il Pi Greco Day

Livorno : arrivato il Museo navigante con una mostra sulla storia della marineria : Oggi e domani è a Livorno il Museo navigante, iniziativa itinerante per la promozione dei Musei del mare e della Marineria ospitata a bordo della goletta Oloferne. Partito il 9 gennaio da Cesenatico con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l’adesione di Marina Militare e Guardia Costiera, il Museo navigante ha già percorso più della metà delle 1800 miglia complessive della rotta per arrivare a Sète dove ...

6 marzo - Vincenzo De Feo presenta '...prima del CLICK' a DamArs c/o Museo dell'Arte e della Scienza - Milano : ... Presidente del Comitato Civico "Non sei solo", presenterà la Seconda Edizione del libro "...prima del CLICK" di cui è autore, Museo dell'Arte e della Scienza, in via Quintino Sella,4 a pochi passi ...

Riconoscere gli scoiattoli con il Museo di storia naturale della Maremma : Un evento tutto dedicato alla citizen science, cioè la scienza partecipata dai cittadini, in programma per sabato 10 marzo, sul tema "Riconoscere gli scoiattoli presenti in Italia". La giornata ...

Termini Imerese : riaperto il Museo del Motorismo siciliano e della Targa Florio : Il Museo del Motorismo siciliano e della #Targa Florio ha aperto nuovamente le porte. Questa mattina si è svolta la cerimonia di riapertura dell'affascinante struttura, voluta fortemente dall'Aci , ...

Il Museo Navigante approda a Napoli : la cultura del mare si mette in mostra con i cimeli della Marina Militare : Il 24 e 25 febbraio fa tappa a Napoli il Museo Navigante, iniziativa di promozione di Musei del mare e della marineria partita il 9 gennaio da Cesenatico sotto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. La goletta Oloferne, ammiraglia della rete dei musei del mare ormeggerà presso la Lega Navale Italiana alla Darsena Acton – nei pressi Giardini Molosiglio – dove, in collaborazione con la Marina ...

Ubriaco cade davanti al Museo della lana di Stia e sbatte la testa. Trauma cranico - intervento di Pegaso : Incidente alle 13,30 in strada a Stia, in Casentino. Un uomo, visibilmente Ubriaco, è caduto davanti al Museo della lana e ha riportato un Trauma cranico. Sul posto il 118 con un'ambulanza. E' stato ...

Auto : le Jaguar della Targa Florio in mostra al Museo dei Motori di Unipa : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - Sarà inaugurata domani, venerdì 23 febbraio, alle 18, la mostra fotografica 'Le Jaguar in Targa Florio', al Museo storico dei Motori dell'Università degli Studi di Palermo. L’esposizione, organizzata dal Museo in collaborazione con l’associazione culturale 'Amici della

Aziende di Arzignano protagoniste a Hobs nel Museo della Scienza e della Tecnologia : di Luca Pozza Arzignano - Sarà il museo Nazionale della Scienza e della Tecnica 'Leonardo da Vinci' di Milano ad ospitare domani, mercoledì 21 febbraio, con inizio alle 19, 'Hobs - The Highest Opportunity for Businesses and Science', il primo convegno a ...

Al Museo della scienza di Milano sbarcano i marziani : Cosa meglio dello strumento più usato dai ragazzi può far intraprendere un viaggio su Marte? Ispirato al film «Sopravvissuto» e a «L'uomo su Marte» è nato un progetto per Ps4 in grado di ...

«La prossima Pinacoteca è il Museo della scienza» : «Il museo di scienze naturali dovrà essere la nostra prossima Pinacoteca. L'obiettivo di riqualificazione del prossimo quinquennio». Lo dice Laura Castelletti che ha lasciato passare qualche giorno, ...

Museo Storico Italiano della Guerra - rovereto * domani presentazione del LIBRO DI FRANZINA 'VETRINI DI DONNE - DI CANTI E DI EMIGRANTI - ... : Da oltre vent'anni, si dedica alla public history come autore e performer di spettacoli teatrali realizzati con il supporto del complesso musicale degli Hotel Rif. L'incontro è alle 17.30 presso il ...

Londra : Scoperti Rottami di un UFO nell’archivio del Museo della Scienza? : Londra: Scoperti Rottami di un UFO nell’archivio del Museo della Scienza? Era il 1957 quando fu trovato un oggetto “non identificato/Ufo” è custodito nel Museo delle Scienze a Londra dove ha suscitato molto interesse a molti ricercatori. Chiamato Silpho Saucer in molti suggeriscono che sia la “risposta all’incidente UFO di Roswell ” La storia del Misterioso UFO ...

"Se passa l'editto della Meloni - venga subito al Museo Fellini". Il sindaco di Rimini scrive al direttore del Museo Egizio : Una lettera al direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco per offrigli la direzione del futuro Museo Federico Fellini di Rimini. A scriverla è il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, che tramite HuffPost esprime così solidarietà dopo le minacce di Fratelli d'Italia di voler cacciare il direttore per l'iniziativa degli sconti alle coppie arabe, minacce poi parzialmente ritrattate.Gentilissimo Dottor Greco,sicuramente ...

Leonardo 39. La costruzione di un mito al Museo della Scienza : A seguire, nel 1952-53, anni in cui furono promosse le Celebrazioni Leonardiane , venne inaugurato il Museo della Scienza -1953- con una mostra tematica sul mito dell'illustre artista-scienziato. L'...