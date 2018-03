A Poste Italiane il premio AIFIn "Financial Innovation" : Poste Italiane è stata premiata al "Financial Innovation " Italian Award", promosso da AIFIn , Associazione Italiana Financial Innovation , che ha l' obiettivo di diffondere la cultura dell'...

Poste Italiane - prevale lo scenario rialzista : Vigoroso rialzo per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,18%. Su base settimanale, il trend del titolo è più ...

Assunzioni Poste Italiane : domanda aprile 2018 : Proseguiamo con altre notizie relative al mondo dell'impiego. Si avvisa che le Poste Italiane ricercano nuovo personale privo di esperienza, da inquadrare con un rapporto di lavoro a tempo determinato e da assegnare presso la sede di Bolzano in Trentino Alto Adige. Ma entriamo di più nei particolari e scopriamo quali sono i requisiti, come presentare la propria candidatura per le suddette procedure di selezione, la data di scadenza e dove ...

Poste Italiane Lavora con noi : 10.000 assunzioni nei prossimi mesi : Previste 10 mila assunzione in Poste Italiane nel quinquennio 2018- 2022; la notizia è stata resa pubblica tramite un comunicato ufficiale sul sito di Poste Italiane. L'amministratore delegato Matteo del Fante ha, infatti, sottoscritto un piano strategico, denominato "Deliver 2022", che prevede cospicui investimenti per favorire la digitalizzazione, l'automazione e riorganizzazione del modello di servizio. Un piano questo finalizzato a ...

Poste Italiane si rinnova e i pacchi arrivano anche di domenica : Meno lettere e più pacchi, questa è l’epoca moderna. Se la corrispondenza è ormai affidata principalmente alle email e ai messaggi via cellulare, lo scambio di pacchi sta diventando sempre più forte in una Italia che cambia. L’e-commerce ha trovato terreno fertile in una società comoda che acquista online e aspetta a casa o a lavoro le consegne affidate ai tanti corrieri che invadono le città con i loro camioncini colorati. Poste ...

Poste Italiane consolida i rialzi. I broker consigliano buy : Teleborsa, - Si muove al rialzo Poste Italiane , con profit dello 0,68%, dopo il forte balzo della vigilia , che ha fatto conquistare al titolo la maglia rosa nel paniere FTSE MIB . A fare da assist ...

Poste Italiane : il piano industriale prevede 10mila assunzione entro il 2022 : Presidiare i nuovi business e incentivare la collaborazione con il sistema bancario, arrivando a 6mld di finanziamenti. Questo l'obiettivo di Poste Italiane che, a Piazza Affari a Milano, ha ...

Poste Italiane entra nelle Rc Auto. Ramo assicurativo : a 1 - 9 mld di euro i ricavi nel 2022 : MILANO - Oltre agli obiettivi 'relativamente sfidanti sulla strategia di distribuzione di prodotti assicurativi', che sarà fatta 'in cross selling' tra danni e...

Entro il 2022 - Poste Italiane prevede di assumere 10.000 persone : Poste Italiane, la società di proprietà del ministero dell’Economia, ha presentato oggi il piano industriale fino al 2022. L’amministratore delegato Matteo Del Fante ha detto che Poste sta continuando a crescere e che prevede di raggiungere un utile di 1,2 The post Entro il 2022, Poste Italiane prevede di assumere 10.000 persone appeared first on Il Post.

Poste Italiane - del Fante vede in Amazon un'opportunità : Teleborsa, - "La concorrenza di Amazon per noi adesso è considerata un'opportunità, nel senso che stiamo lavorando con volumi crescenti e con più operatori, non solo con Amazon". Così Matteo del Fante,...

Poste Italiane - Del Fante conferma 10.000 assunzioni e uscite con modalità concordate : Teleborsa, - Il Piano quinquennale di Poste Italiane Deliver 2022 prevede una gestione delle risorse umane nell'ottica di ridurre il costo del personale al 49% del ricavi a fine periodo dal 53% ...

Investimenti e assunzioni : il piano di Poste Italiane : Il gruppo Poste Italiane presenta Deliver 2022, il piano industriale a cinque anni che prevede una crescita dell'utile netto di gruppo a 1,2 mld al 2022, 10 mila assunzioni e Investimenti industriali ...