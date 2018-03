A 15 anni dall' Albania su uno scafo | per rinascere a Roma

Elezioni - in Alto Adige Boschi salvata dalla Svp : il Pd prende il 10% in meno di 5 anni fa e in provincia è solo il quarto partito : Ha preso i voti, ha ringraziato e se n’è andata. Maria Elena Boschi ha salutato Bolzano e gli Altoatesini appena erano chiari i risultati delle Elezioni: è salita in macchina direzione Roma, con la promessa di tornare presto. Il collegio bunker della Bassa Atesina ha fatto il suo dovere e Boschi avrà la sua poltrona alla Camera, eletta con il 41,2%. Ma anche l’Alto Adige non è stata immune al crollo dei democratici: nello stesso collegio cinque ...

Lory Del Santo - in lacrime ricorda il figlio a 27 anni dalla morte : “La sua ultima lettera a Eric” : Un post su Instagram che la ritrae insieme al compagno Eric Clapton e al piccolo Conor. Il bambino di quattro anni che Lory Del Santo ebbe con il musicista e che morì precipitando dal 53esimo piano di un grattacielo di New York. Era il 20 marzo del 1991, Lory si trovava nell’appartamento con un amico. Un ricordo tremendo, per lei. Che, ospite di Domenica Live, ha commentato alcune immagini tratte dal documentario Eric Clapton: Life in 12 ...

Nuda al seggio di Berlusconi - attivista Femen espulsa dall’Italia per 5 anni : Nuda al seggio di Berlusconi, attivista Femen espulsa dall’Italia per 5 anni La donna, una 30enne francese, era arrivata in mattinata a Milano e in serata è stata rimpatriata con il provvedimento di divieto di reingresso sul suolo italico Continua a leggere L'articolo Nuda al seggio di Berlusconi, attivista Femen espulsa dall’Italia per 5 anni è su NewsGo.

Nuda al seggio di Berlusconi - attivista Femen espulsa dall'Italia per 5 anni : Il blitz femminista al seggio Melodie Mousavi Nameghi, 30 anni a novembre, si sarebbe confusa tra i cronisti che attendevano Berlusconi al seggio mostrando un tesserino con l'intestazione 'Cinema ...

Berlusconi contestato al seggio - attivista Femen espulsa dall'Italia per 5 anni : Il blitz femminista al seggio Melodie Mousavi Nameghi, 30 anni a novembre, si sarebbe intrufolata tra i cronisti che attendevano Berlusconi al seggio mostrando un tesserino con l'intestazione 'Cinema ...

Lucio Dalla/ Ron gli dedica un album a 75 anni dalla nascita : l’ultima apparizione a Sanremo (Techetechetè) : A 75 anni dalla sua nascita, Rai 1 ricorda Lucio dalla con una puntata speciale di Techetechetè, in cui si parlerà anche di un altro Lucio, ovvero Battisti(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 11:51:00 GMT)

LUCIO DALLA/ Ron gli dedica un album a 75 anni dalla sua nascita (Techetechetè) : A 75 anni dalla sua nascita, Rai 1 ricorda LUCIO dalla con una puntata speciale di Techetechetè, in cui si parlerà anche di un altro LUCIO, ovvero Battisti(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 05:18:00 GMT)

"Il suo grande cuore l'ha tradito" Castagna - 13 anni dalla morte : Sono passati 13 anni dalla morte di Alberto Castagna. E così Pomeriggio Cinque ha dedicato la puntata al ricordo di uno dei conduttori più amati dagli italiani. Tra gli ospiti in studio anche Marco ...

Il suo grande cuore l'ha tradito Castagna - 13 anni dalla morte : Sono passati 13 anni dalla morte di Alberto Castagna. E così Pomeriggio Cinque ha dedicato la puntata al ricordo di uno dei conduttori più amati dagli italiani. Tra gli ospiti in studio anche Marco Balestri, suo amico e tra i collaboratori di "Stranamore". Le sue parole per ricordare Castagna commuovono il pubblico e gli altri ospiti: "Aveva un cuore davvero grande Alberto, un cuore che purtroppo lo ha ...

Una moneta da 2 Sterline - in titanio azzurro - 2018 - per il "Territorio Antartico Britannico". Prodotta dalla Pobjoy Mint - raffigura l'... : La moneta, ancora per essere adatta all'ambiente di riferimnto, è di un colore azzurro, dato dal titanio stesso " 10,00 g di fino " che assume colori diversi, a seconda di come è lavorato. Tiratura ...

La bellezza riunita di Lucio Battisti. A vent'anni dalla scomparsa arriva (finalmente) l'omaggio al periodo ermetico : Sono passati vent'anni dalla sua scomparsa e proprio il 5 marzo avrebbe compiuto settantacinque anni. Lucio Battisti, da allora, è finito sulle cronache dei giornali solo per le miserie legate alla spartizione della sua eredità, alla sparizione del suo lavoro perpetrato con ostinazione dalla vedova, all'acquisizione dei diritti della sua etichetta Acqua Azzurra, che proprio qualche giorno fa è finita nel gorgo delle ...

Dal 2 marzo il nuovo album “Lucio!” di Ron che omaggio Lucio Dalla a 75 anni dalla nascita : Milano. “Se non ci fosse stato Lucio credo che non sarei qua perché non sono una persona che si impone

Giorgio Manetti/ Uomini e donne - dalle accuse di Gianni Sperti a Gemma Galgani : Giorgio Manetti finisce sotto accusa per via di quello che è successo a Uomini e donne: dalle accuse di Gianni Sperti a Gemma Galgani e ai suoi strani avvicinamenti, cosa vuole davvero?(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:42:00 GMT)

Alberto Castagna - a 13 anni dalla morte il ricordo a Pomeriggio 5 : Il primo marzo del 2005 è morto Alberto Castagna , un conduttore molto amato dal pubblico e dai suoi colleghi che Barbara D'Urso ha ricordato durante il programma Pomeriggio 5 . 'Aveva un cuore ...