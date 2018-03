8 marzo | Save the Children | ogni anno 2 | 5 milioni di under 16 diventano madri

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Alla vigilia dell’8therichiama l’attenzione, fornendo alcuni dati, sulle gravi barriere che le donne si trovano ad affrontare fin dall’inizio del loro percorso di vita, e sottolinea “l’importanza dell’empowerment femminile per innescare un meccanismo virtuoso sulle nuove generazioni“. Più di 16e mezzo di ragazze partoriscono tra i 15 e i 19 anni nei Paesi in via di sviluppo, 2,5prima di compierne 16; a 62di bambine e ragazze l’accesso a una risorsa fondamentale come la scuola è precluso, e per una su 4 scuola ed educazione rimarrun sogno per tutto l’arco della vita; inoltre più di un terzo delle giovani donne in Paesi in via di sviluppo è fuori dal circuito scolastico e lavorativo. L’8è una “Giornata internazionale che celebra le conquiste delle donne, ma ricorda anche le discriminazioni e le violenze ...