huffingtonpost

: 8 marzo amaro per le donne in Parlamento. Finora le elette sono meno di un terzo - HuffPostItalia : 8 marzo amaro per le donne in Parlamento. Finora le elette sono meno di un terzo - GQuestioni : RT @HuffPostItalia: 8 marzo amaro per le donne in Parlamento. Finora le elette sono meno di un terzo - GrazTo : RT @HuffPostItalia: 8 marzo amaro per le donne in Parlamento. Finora le elette sono meno di un terzo -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) C'ancora molta strada da fare per avere unbilanciato tra uomini e. Lenel nuovodovrebbero essere 271 – 185 alla Camera e 86 al Senato –di undel totale dei parlamentari. E ciò malgrado il Rosatellum abbia introdotto una norma sull'equilibrio di genere.Come sottolinea l'Agi, per il momento, il dato della presenza femminile inappare in linea con la legislatura precedente (addirittura identico a Palazzo Madama), con una leggera flessione a Montecitorio, dove nel 2013 lefurono 198.La maggioranza delle senatrici arriva dal M5S - 42sul 112 eletti - poco al di sotto della soglia del 40 per cento, prevista dal Rosatellum come percentuale minima da rispettare in fase di candidature per un genere (di norma quello femminile) rispetto all'altro. Lontano dal 40 per cento anche il centrodestra nel suo ...