2 e 3 aprile i recuperi della 29ª di B

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Si recupereranno tra lunedì 2 e martedì 3le gare valide per la 29ª giornata del campionato di serie B non disputate per la neve e per la morte del capitanoFiorentina, Davide Astori.