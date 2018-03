WHATSAPP Su Android 68 minuti per cancellare i messaggi In arrivo il blocco delle

Recupero foto e video WHATSAPP eliminati per errore - su iPhone e Android : Avete nel mirino il Recupero di foto e video WhatsApp eliminati per errore su iPhone e Android? Oggi siamo qui pronti per illustrarvi tutti i metodi possibili per porre un eventuale rimedio alla cosa. Controllate in primo luogo a quando risale l'ultimo back effettuato, seguendo il percorso 'Impostazioni > Chat > Backup delle chat'. Se la data è antecedente al giorno in cui avete rimosso foto e video WhatsApp, allora potrete procedere al ...

WhatsApp beta per Android riceve la funzione che permette di visualizzare la descrizione dei gruppi. L'informazione può essere visualizzata nello stesso modo in cui è possibile avere l'anteprima della lista dei partecipanti al gruppo.

WinWazzapMigrator è un'applicazione che permette all'utente Windows Phone di trasferire lo storico di WhatsApp su dispositivi Android in tre passaggi. Lo strumento è in grado di importare messaggi, emoji, immagini, audio, video, documenti, luoghi e contatti da tutti gli smartPhone dotati di Windows 10 a eccezione delle serie x50.

Recuperare File - Foto - WHATSAPP e documenti persi o cancellati su Android : Recuperare File, Foto, WhatsApp e documenti persi o cancellati su Android Hai erroneamente cancellato dati come contatti, messaggi, ecc. sul telefono Android? Hai accidentalmente smarrito le tue preziose Foto? Non ti preoccupare. MobiKin Doctor per Android è qui per aiutarti a Recuperare tutti i tipi di dati smarriti, cancellati sui dispositivi Android con pochi click. […]

WHATSAPP - disponibile anche per iPad e tablet Android? Video : Siamo ad inizio 2018 ed in questo momento l'argomento principale per quanto riguarda la tecnologia è sicuramente il lancio dei nuovi dispositivi: a fine febbraio infatti ci sara' la presentazione di Samsung Galaxy S9 e Huawei P11, due degli #Smartphone più attesi dagli amanti Android. Oltre i dispositivi mobili, altro argomento di discussione sono sicuramente i sistemi di messaggistica istantanea: l'incremento degli iscritti ad applicazioni come ...

WhatsApp starebbe lavorando a una versione della propria applicazione destinata ai tablet Android, sfruttando le funzionalità dio WhatsApp Web e consentendo quindi di continuare a utilizzarlo anche sul proprio smartphone. L'unico requisito sarà quindi una connessione Internet attiva sul tablet, senza bisogno di una SIM.

Anche WhatsApp introduce il supporto ai canali di notifica con la versione beta dell'applicazione. In questo modo è possibile decidere quali notifiche visualizzare, quali nascondere, quali suoni di notifica riprodurre per dieci diverse tipologie di evento. È inoltre possibile passare da una chiamata audio a una video istantaneamente.

L'attesa è finita e dopo essere stata a disposizione solamente dei cosiddetti «beta tester» ora l'app WhatsApp Business è a disposizione di tutti sul Play Store di Android mentre si dovra' attendere ancora un po' per vederlo disponibile anche nella vetrina iOS di Apple. La pubblicazione è di poche ore fa, ma ciò che è certo è che oggi è disponibile la prima versione per aziende del servizio di messaggistica più diffuso e conosciuto al mondo.

Fa tremare il nuovo virus Android per device Samsung - Huawei ed ASUS : spiato pure WHATSAPP : Sta prendendo piede in questi ultimissimi giorni un nuovo virus Android, che pare godere di una struttura nettamente più complessa ed avanzata rispetto a quelli che abbiamo tratto di recente su queste pagine. Il suo nome è Skygofree e, giusto premetterlo subito, non è legato né a Sky, né tantomeno alla celebre app SkyGo che tanto è utilizzata dagli abbonati alla nota tv a pagamento. Nel dettaglio, siamo al cospetto di uno spyware che rischia di ...

Aggiornamento WHATSAPP Android su dispositivi supportati : WhatsApp, si sa, è l’applicazione più utilizzata dagli utenti Android ed, ormai, ha sostituito gli “obsoleti” SMS, utilizzati solo per emergenze o altre piccole evenienze. Proprio per questo, sempre più gente, anche inesperta, ha deciso di cambiare il proprio cellulare con uno smartphone ma tra le mille problematiche ce n’è una particolarmente ostile per gli avvezzi: gli aggiornamenti. Gli aggiornamenti, benché scomodi, ...

La famosa applicazione di messagistica istantanea WhatsApp Messenger, che dal 2014 è entrata a far parte del gruppo Facebook Inc., fornira' una nuovissima ed interessante caratteristica nel suo prossimo aggiornamento per i dispositivi che utilizzano il sistema operativo Android. Senza dubbio, questo aggiornamento è tra i più importanti ed interessanti degli ultimi tempi, e sicuramente rendera' felici i tanti, davvero tanti, utilizzatori di questa applicazione.