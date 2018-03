WhatsApp | novità per cancellare i messaggi mandati per errore | di cosa si tratta

Ultime novità WhatsApp : i 68 minuti - le videochiamate di gruppo e le note : Di cosa si tratta? L'applicazione di messaggistica [VIDEO] più famosa del mondo, WhatsApp, stupisce i suoi utenti. Secondo uno degli aggiornamenti arrivati nei mesi precedenti si aveva un tempo ...

Ultime novità WhatsApp : i 68 minuti - le videochiamate di gruppo e le note : Si diffonde soprattutto oggi, 6 marzo 2018, la super novità riguardante WhatsApp circa la possibilità di eliminare i messaggi inviati per errore: a breve arriverà un aggiornamento che darà un tempo di 68 minuti per effettuare la cancellazione. Oltre a questa, che risulta la novità che registra più interesse, sembra che stiano per arrivare anche le videochiamate di gruppo e la possibilità di ascoltare le note vocali prima di ...

'Questa sì che è una gran bella notizia'. WhatsApp - la novità che ci salverà : Il mondo intero ancora ringrazia gli ingegneri della WhatsApp Inc. e del suo leader supremo Mark Zuckerberg per la gloriosa invenzione del messaggio cancellato, ma attenzione, perché un'altra novità sta ...

“Questa sì che è una gran bella notizia”. WhatsApp - la novità che ci salverà. In arrivo la funzione che attendevamo da mesi. E il mondo intero ringrazia : Il mondo intero ancora ringrazia gli ingegneri della WhatsApp Inc. e del suo leader supremo Mark Zuckerberg per la gloriosa invenzione del messaggio cancellato, ma attenzione, perché un’altra novità sta per rivoluzionare (e sempre in meglio) quello che oramai da qualche anno reputiamo uno dei migliori sistemi di comunicazione tecnologica. Eh sì, perché mentre alcuni mesi fa una versione beta di WhatsApp dava per la prima volta a tutti la ...

WhatsApp beta si aggiorna : oltre un’ora per cancellare i messaggi e altre novità : La versione beta di WhatsApp si aggiorna introducendo un mucchio di novità. Fra queste emerge soprattutto l'estensione dei 7 minuti massimi per cancellare un messaggio inviato, minuti che ora diventano circa 68. L'altra novità più rilevante riguarda invece una funzionalità relativa alla registrazione audio che è stata già introdotta sulla versione di WhatsApp per iOS. L'articolo WhatsApp beta si aggiorna: oltre un’ora per cancellare i messaggi ...

WhatsApp : arriva l'aggiornamento che porta con sè una novità : WhatsApp torna al centro del web per l'arrivo di un nuovo ed interessante aggiornamento. La piattaforma di messaggistica è ormai conosciuta da milioni di persone che ne fanno uso. L'app dal pallino verde ha saputo di anno in anno apportare novità interessati e gradite ai consumatori per cui è riuscita a posizionarsi ad un gradino sopra tutte le altre applicazioni di messaggistica. Scopriamo l'ultima novità novità che presto arriverà sulla ...

WhatsApp Beta si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile con una novità per i gruppi : L’app di WhatsApp in variante Beta si è appena aggiornata per gli smartPhone Windows Phone e Windows 10 Mobile alla versione numerata 2.18.30. Se si escludono i soliti fix di bug, troviamo essenzialmente tre novità, due di queste sono nascoste e saranno disponibili in futuro nel momento in cui saranno ultimate e pronte all’uso. Changelog Introdotta la possibilità di ricercare un partecipante iscritto a un determinato gruppo. La ...

#WhatsApp dice addio alle catene di Sant’Antonio? Lo vedremo nel nuovo aggiornamento. Ecco le novità : Ci sono persone che amano a dismisura tutto quello che può essere inoltrato en che possa creare catene di Sant’Antonio. Dai messaggi per vedere quanti ti vogliono bene, che incitano il rinvio a 5, 10 amici sperando di vedere tornati indietro gli stessi sms, a quelli che promettono fortuna o che minacciano sventure. Spesso vengono create per diffondere virus. Insomma ce ne sono per tutti i gusti. Fortunatamente però la maggiorate degli ...

“Non esiste - non potete farlo”. WhatsApp - l’ultima novità non piace a nessuno. Una rivoluzione che farà infuriare tutti gli utenti. In effetti - non è una mossa azzeccata - anzi… Cosa cambia sui nostri smartphone : Una domanda, del tutto lecita, sta passando per la testa dei tanti “smanettoni” di internet e dei social network: WhatsApp diventerà presto a pagamento? No, non è la solita bufala che vi chiede di mandare questo messaggio a tutti i vostri amici, piuttosto un’analisi legittima sui nuovi progetti degli sviluppatori del servizio di messaggistica. Da come si apprende dall’ultima versione Beta per Android (2.18.57), WhatsApp presenta tra le ...

“Non esiste - non potete farlo”. WhatsApp - l’ultima novità non piace a nessuno. Una rivoluzione che farà infuriare tutti gli utenti. In effetti - non è una mossa azzeccata - anzi… Cosa cambia sui nostri smartphone : Una domanda, del tutto lecita, sta passando per la testa dei tanti “smanettoni” di internet e dei social network: WhatsApp diventerà presto a pagamento? No, non è la solita bufala che vi chiede di mandare questo messaggio a tutti i vostri amici, piuttosto un’analisi legittima sui nuovi progetti degli sviluppatori del servizio di messaggistica. Da come si apprende dall’ultima versione Beta per Android (2.18.57), WhatsApp presenta tra le ...

Incredibile novità per gruppi WhatsApp : i giochi - come aggiungerli : Se siete soliti usare molto WhatsApp sarete sicuramente stati invitati in qualche gruppo, magari qualcuno anche di una noia mortale. Parenti, amici, colleghi: non c'è conoscente con cui non siate collegati attraverso il celebre client di messaggistica istantanea. Cosa ne direste di movimentare un po' la situazione, magari con qualche giochino simpatico che possa intrattenere te e gli altri membri? Ci hanno pensato gli italiani ideatori della ...

Novità adesivi e dati personali in WhatsApp nell’ultimo aggiornamento beta : tutte le novità : Gli adesivi in WhatsApp sono molto attesi ma altro tema caldo dell'applicazione di messaggistica è pure la protezione dei propri dati personali. L'ultimo aggiornamento beta Android disponibile sul Play Store apporta delle novità per entrambi gli aspettti, nella sua versione 2.18.50. Di che cosa si tratta? Partiamo dagli adesivi WhatsApp di cui vi abbiamo dato qualche anticipazione. In perfetto stile Facebook, gli sticker saranno una valida ...

Novità emoticon WhatsApp nell’aggiornamento 2.18.20 : come usare risposte private e tasto menzione in gruppi : WhatsApp continua ad aggiornarsi e introduce Novità per gli emoticon ma cambiano e vengono introdotte pure nuove funzioni per le risposte private e le menzioni in gruppo. Ci riferiamo, in questo momento, alla sola versione per iOS e dunque iPhone per l'applicazione di messaggistica, in particolare l'update 2.18.20. Vediamo nel dettaglio quali sono tutte le Novità introdotte dagli sviluppatori. Con l'ultimo rilascio, WhatsApp non ha introdotto ...

WhatsApp : novità in arrivo con Business - Pay e molto altro : Molte sono state le funzionalità annunciate da WhatsApp nelle ultime giornate. Nell’articolo parleremo di ogni notizia in modo approfondito. WhatsApp Business Da semplice applicazione di messaggistica, WhatsApp si sta evolvendo in qualcosa di più mirato, lanciando la sua versione Business, dedicata principalmente alle imprese che vogliono mettersi in contatto con i propri clienti, tenendo così separati i messaggi personali da quelli di ...