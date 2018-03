Wall Street continua con il segno più

Wall Street su : focus dei trader su Corea del Nord e dazi Usa - più che l'Italia : Per quanto riguarda l'incertezza politica in Italia dopo le elezioni , gli investitori aspettando di avere indicazioni sulle possibili coalizioni prima di prendere posizioni. Per la prima volta da ...

Wall Street parte con la giusta intonazione : A sostenere il sentiment degli investitori, le notizie di politica internazionale, dopo che tra Corea del Nord e Corea del Sud sembra aprirsi la strada del dialogo. Ad aprile, previsto un primo ...

Wall Street chiude in rialzo : DJ +1 - 40% : 23.07 Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York. A Wall Street, il Dow Jones sale dell'1,40% a 24.881,89 punti, il Nasdaq avanza dell'1,00% a 7.330,70 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,11% a 2.721,01 punti. Sul fronte delle valute, al termine delle contrattazioni a Wall Street, l'euro è scambiato a 1,2337 dollari.

Wall Street avvia la settimana sotto il segno delle vendite : Avvio al ribasso per la borsa americana. Sui listini azionari diverse le nuvole all'orizzonte: dai timori di una guerra commerciale alle prospettive di instabilità politica in Europa dopo l'esito del

I timori del Wall Street Journal : "Lungo periodo di instabilità" : 'Allo stesso tempo l'anti-estabilishment movimento M5S , il più grande partito populista, emerge come il più votato, cavalcando la potente ondata di malcontento in Italia, con un'economia debole e la ...

La guerra dei dazi affonda Wall Street : Wall Street si conferma in rosso a metà seduta, anche se al di sopra dei minimi intraday. A scatenare la fuga dall' azionario a stelle e strisce, che si avvia a chiudere la quarta sessione consecutiva ...

Wall Street ancora in calo - Dow Jones ha perso 1.400 punti da audizione Powell : Il paniere delle blue chip ha ceduto più di 1.400 punti da quanto Jerome Powell ha espresso toni ottimisti sull'economia e sull'inflazione, alimentando i timori di un ciclo aggressivo di rialzo dei ...

I dazi di Trump affossano Wall Street e l’Europa. A Milano pesante Fca : Ancora in discesa la Borsa americana dopo il tonfo di ieri innescato dalle misure protezionistiche di Trump sul settore siderurgico. In calo i titoli del settore auto, si indebolisce il dollaro. Per il Lingotto una doccia fredda dai dati sulle immatricolazioni a febbraio...

Avvio in netto ribasso per Wall Street : Partenza in forte calo per Wall Street, che accusa i timori per una guerra sui dazi dopo l' ultimo annuncio del Presidente Trump . L'inquilino della Casa Bianca ha promesso l'imposizione di tariffe su ...

I futures USA preannunciano un avvio in rosso per Wall Street : Teleborsa, - Si preannuncia un avvio in forte calo per Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi mostrano ingenti perdite, zavorrati dai timori per una guerra sui dazi dopo l'ultimo ...

Wall Street : previsto avvio in calo su timori guerra commerciale : Ieri il presidente della Fed, Jerome Powell, ha cercato di smorzare i toni da falco sottolineando come non ci siano prove che l'economia si stia surriscaldando e ha enfatizzato la necessità di ...

Wall Street affonda con dazi Trump : NEW YORK, 1 MAR - Wall Street arretra di oltre il 2% con i dazi di Donald Trump, spaventata dalla possibilita' di una guerra commerciale e da quella di una battaglia interna alla Casa Bianca sulle ...