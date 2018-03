Blastingnews

: Vorrebbe suicidarsi ma uccide un senegalese - RobertaAmorino : Vorrebbe suicidarsi ma uccide un senegalese - gardamore : @valeriafedeli @pdnetwork @PdPisa @PdToscana @SenatoriPD @matteorenzi @meb ???????????? troppo forte,no davvero. La pover… - LuigiAlbertson : RT @gabrieleporri: Quindi uno con grossi problemi economici vorrebbe suicidarsi, esce armato (e già qui mi suona strano, uno per suicidarsi… -

(Di martedì 6 marzo 2018) Tragedia a Firenze, su Ponte Vespucci, dove un venditore ambulantedi 54 anni è stato ucciso da un italiano, Roberto Pirrone, che ha dichiarato di essere uscito di casa col proposito di, ma di aver poi sparato all'impazzata. L'uomo, 65 anni, incensurato, avrebbe sparato con un'arma legalmente detenuta all'altezza del torace della vittima, morta sul colpo. L'uomo ha mostrato di non essere perfettamente in sé, alternando momenti di pianto ad attimi di serenità e, stando alle prime dichiarazioni, avrebbe compiuto il gesto preso dalla disperazione per problemi economici, essendo senza lavoro. Almeno stando ai primi rilievi, sarebbe da escludere il movente razziale, in quanto l'uomo avrebbe agito non avendo piena contezza di sé. Nell'abitazione di Pirrone, in Oltrarno, sarebbe stato rinvenuto un biglietto che spiegherebbe le ragioni del folle gesto. Lo scritto, ...