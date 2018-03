Vodafone Special 10GB offerta ad alcuni clienti TIM e CoopVoce

Vodafone Special 10GB per chi passa da Tim o Coop Voce : 1000 minuti - 1000 sms e 10 Giga : A partire da oggi 5 marzo 2018 è attivabile la promo Vodafone Special 10GB per chi vuole passare con portabilità del numero da TIM o Coop Voce: i dettagli sui costi.I clienti TIM o dell’operatore virtuale Coop Voce a partire da oggi 5 marzo 2018 e non oltre il 17 marzo 2018 potranno passare a Vodafone con la nuova promo Special 10GB.Vodafone Special 10GB con portabilità del numero se passi da TIM o Coop VoceVodafone Special 10GB è un ...

Vodafone lancia Special 10GB e Special 20GB : Fino a 20GB da 10 Euro : Vodafone rinnova diverse offerte per passare con l’operatore rosso. Ecco le Special 10GB e Special 20GB con prezzi da solo 10 Euro per tanti minuti, tanti SMS e GB a volontà Come attivare Vodafone Special 20GB o Special 10GB Vodafone ha rinnovato anche per questo mese diverse campagne promozionali di tipo winback, che ovviamente cercano di […]

Vodafone Happy - per i premi speciali c’è tempo fino al 12 marzo. E alcuni sono scontati : Se non avete ancora deciso quale premio riscattare con i punti di Vodafone Happy sappiate che avete qualche giorno in più, precisamente fino a lunedì 12 marzo L'articolo Vodafone Happy, per i premi speciali c’è tempo fino al 12 marzo. E alcuni sono scontati è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Vodafone propone l’offerta tutto incluso Vodafone One Special ad alcuni clienti : Vodafone sta utilizzando una nuova campagna per invitare i suoi clienti ad attivare la nuova offerta tutto incluso Vodafone One Special, che include contenuti sia per la linea fissa che quella mobile. L'articolo Vodafone propone l’offerta tutto incluso Vodafone One Special ad alcuni clienti è stato pubblicato per la prima volta su tuttoAndroid.

Tim - Vodafone e Wind speciali promo under 30 : le offerte low cost di febbraio 2018 - : Qualora l'offerta venga addebitata su conto corrente o carta di credito i minuti saranno 1000 e i giga saranno 10 come quelli di musica in streaming. Si avrà inoltre incluso nel prezzo Tim Music Gold ...

Sabato speciale per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone e Tre Italia : quadruplo aggiornamento di gennaio : Un Sabato speciale quello di oggi per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone e Tre Italia, che nello stesso momento ricevono l'aggiornamento XXS2DRAA e XXU2DRAC, firmware contraddistinti dalla patch di sicurezza di gennaio, e da alcune altre significative novità, come già accaduto per gli esemplari no brand: Samsung Pay (anche se la tecnologia non risulta ancora essere stata attivata nel nostro mercato) e widget meteo di Galaxy S8 e Note ...

Vodafone proroga le Special 20GB - Special 7GB e Special 1GB : attivabili da un sacco di clienti fino a fine febbraio : Vodafone continua a puntare sulle offerte Vodafone Special 7GB, Vodafone Special 20GB e Vodafone Special 1GB e così le rende attivabili per un altro mese, precisamente fino al 28 di febbraio. L'articolo Vodafone proroga le Special 20GB, Special 7GB e Special 1GB: attivabili da un sacco di clienti fino a fine febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Vodafone Special Voce Illimitata è la nuova offerta di Vodafone per alcuni clienti : Vodafone Special Voce Illimitata è una nuova offerta telefonica lanciata oggi che va ad arricchire il portfolio di offerte Vodafone, che si propone come una delle migliori offerte telefoniche del momento. L'articolo Vodafone Special Voce Illimitata è la nuova offerta di Vodafone per alcuni clienti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nuovo costo Special 10 GB Vodafone di gennaio : con le rimodulazioni ecco quanto aumenterà : Quanti già clienti vorrebbero la Special 10 GB di Vodafone ad un buon prezzo concorrenziale? Una nuova campagna dell'operatore mobile è in corso, con molti utenti fidelizzati raggiunti da un SMS in cui s fa riferimento proprio all'ambito piano che, oltre a fornire appunto 10 GB di traffico dati, provvede a garantire anche 1000 minuti di conversazione verso tutti e altrettanti SMS. Secondo la nota promozionale diffusa in queste ore, la Special ...

Vodafone : solo per oggi offerte a prezzi speciali! Come approfittarne : Abbonarsi online a una delle quattro offerte Vodafone per Internet e telefono fisso entro la mezzanotte di oggi, 24 gennaio, …

Vodafone rinnova Special 1000 : tariffe a partire da 5 euro : Con il mese di gennaio ed i vari cambiamenti sulle mensilità che hanno visto protagonisti gli operatori, non possono mancare delle offerte concorrenziali da proporvi. L’articolo di oggi è dedicato esclusivamente a Vodafone e più precisamente a tre sue tariffe. Queste, appartenenti alla “serie” Special 1000, propongono prezzi Speciali agli utenti “virtuali” per convincerli a passare con se. Prima di iniziare a ...