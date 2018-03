Vizi | invidie e ladri di libri Il lato inedito del giornalismo

ilgiornale

(Di martedì 6 marzo 2018) Appunti di un cronista da festivalGli intellettuali di solito hanno tutti lo stesso hobby. Se stessi.***Giovanni Macchia, uno dei maggiori francesisti che l'Italia abbia avuto, non è mai stato a Parigi, neppure una volta, in tutta la sua vita. «Sarebbe un'emozione troppo forte, non resisterei», spiegò una volta a un amico.***Antonio D'Orrico dal vivo non è così stronzo come quando scrive. La storia del famoso titolo su «Faletti, il più grande scrittore italiano vivente», ad esempio. Fu una enorme cazzata, certo (e anche pericolosa, tenendo conto che in molti ci hanno creduto). Ma non fu lui a deciderlo. D'Orrico propose «il più grande giallista vivente». Che era già tanto. Fu Ferruccio De Bortoli, quando vide le bozze di Sette, a cambiarlo. Almeno, così la racconta D'Orrico.***Per molte scrittrici la ...