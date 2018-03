ilfattoquotidiano

: Vivendi, a guerra con Mediaset ancora aperta si apre il fronte americano in Telecom Italia - silviabest77 : Vivendi, a guerra con Mediaset ancora aperta si apre il fronte americano in Telecom Italia - TutteLeNotizie : Vivendi, a guerra con Mediaset ancora aperta si apre il fronte americano in Telecom Italia - milafiordalisi : Il fondo 'avvoltoio' di #PaulSinger sale al 6% in #Tim e si prepara a fare la guerra a #Vivendi. C'è lo zampino di… -

(Di martedì 6 marzo 2018) Èquanto mai provvidenziale per le aziende della famiglia Berlusconi l’intervento a gamba tesa della Elliott management del miliardario Paul Singer. Il fondo statunitense, che in passato ha prestato oltre 300 milioni agli acquirenti cinesi del Milan togliendo le castagne dal fuoco alla Fininvest, è entrato nel capitale diproprio nelle ore del crepuscolo politico berlusconiano. E ha immediatamente contestato la gestione, socio di riferimento dell’ex monopolista e secondo azionista di. Nei prossimi giorni, il fondo Elliot avrà quindi un ruolo chiave nel tener impegnato Vincent Bolloré, padre padrone diche ha in corso un contenzioso condopo il dietrofront francese sull’acquisto della pay tv Premium. Non a caso, a Piazza Affari, gli investitori hanno fiutato l’odore della battaglia premiando non solo il ...