Vittorio Feltri | ' Dopo il voto siamo alla resa dei tonti Vi racconto il suicidio di

Vittorio Feltri da Vespa - l'epocale prima pagina di Libero su Renzi e Pd : 'La guerra dei tonti' : Quando Bruno Vespa a Porta a Porta ha mostrato in anteprima la prima pagina di Libero in edicola oggi, martedì 6 marzo, in studio è stato un susseguirsi di risate, applausi e apprezzamenti anche da ...

Vittorio Feltri : perché vorrei vedere Luigi Di Maio a Palazzo Chigi? Immaginatevi il terroncello sprovveduto con la Merkel... : Dopodomani finalmente si vota e così non sentiremo più i tromboni della politica che promettono mari, monti, chiare fresche e dolci acque nonché verdi vallate. Tutte balle spacciate come programmi seri allo scopo di raccattare qualche suffragio utile alla conquista di ...

Vittorio Feltri : 'Dopo le elezioni prepariamoci al casino' : Sarà necessario per loro coalizzarsi con una forza politica che consenta di superare la soglia della governabilità. Quale forza? Liberi e Uguali di Grasso sono disponibili ad allearsi con Di Maio. ...

Vittorio Feltri - il ritratto finale di Napolitano : 'Bacio della morte - ogni volta che parla...' : Il discorso dell' ex capo dello Stato ci ha impressionato, sapendo che lui non ha mai azzeccato una previsione politica. Abbiamo pensato che la sua sviolinata portasse alla lunga sfiga al presidente ...

Sandro Pertini - Vittorio Feltri : il meglio del peggio degli italiani : Udite. Hanno girato un film su Sandro Pertini, che in pochi ricorderanno davvero. Uscirà il 15 marzo e non so in quanti correranno a vederlo. Aspettiamo i dati. Intanto diciamo che quest'uomo non era ...

Vittorio Feltri dalla Merlino - la lezione su fascisti e antifascisti : 'I violenti di oggi dilettanti disperati' : Si fa presto a dire 'ritorno agli anni di Piombo'. 'Ma vi ricordate le gambizzazioni, gli agguati, le esplosioni, gli attentati?'. Vittorio Feltri , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , ...

Vittorio Feltri : politici - sfigati allo sbaraglio. Votate chi volete - presto ve ne pentirete : È convinta che si debba obbedire all'Europa piuttosto che alle leggi elementari dell'economia. I nostri governi sgangherati ripetono fino alla noia che il problema numero uno è il lavoro. Però non ...

Vittorio Feltri : 'Sinistra maledetta - dopo le elezioni la grande porcata. Regia di Prodi' : Si accettano scommesse: prepariamoci alla 'grande porcata' dopo le elezioni, firmata dalla ' sinistra maledetta '. A svelarla è il direttore di Libero Vittorio Feltri , con un succosissimo e ...

Pamela Mastropietro - Vittorio Feltri : 'Perdio - diteci perché i nigeriani l'hanno uccisa'. Il mostruoso sospetto : La fisiognomica non è una scienza esatta, forse non è neanche una scienza. Tuttavia quando guardo le fotografie di Pamela, la ragazza fatta a pezzi a Macerata da alcuni nigeriani brutti come il demonio, non riesco a pensare fosse completamente rimbambita dalle ...

Vittorio Feltri : “In Italia peggio dei fascisti ci sono solo gli antifascisti : picchiano i carabinieri” : Vittorio Feltri in collegamento con lo studio di Non è L’arena (La7): “Il fascismo morto e sepolto 70anni fa, non può costituire un pericolo”. Per argomentare la sua esternazione cita il caso del carabiniere picchiato a Piacenza, durante una manifestazione contro l’apertura di una sezione di Casapound L'articolo Vittorio Feltri: “In Italia peggio dei fascisti ci sono solo gli antifascisti: picchiano ...

Vittorio Feltri da Giletti a Non è l'Arena brutalizza Civati : 'Peggio del fascismo solo l'antifascismo' : 'In Italia peggio del fascismo c'è solo l' antifascismo '. Vittorio Feltri va dritto al punto e ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 asfalta letteralmente Pippo Civati , esponente di ...

Vittorio Feltri : 'Gli idioti rossi ignorano la realtà : gli squadristi non esistono più' : I fascisti non esistono più, ma i cretini antifascisti, come i comunisti, sono ancora molto attivi anche se formalmente dovrebbero essere spariti. Renzi - e qui ha ragione Berlusconi - nonostante ...

Matteo Salvini - Vittorio Feltri : 'Ma quale razzista - vi spiego perché dovete ringraziarlo' : Non siamo salvi, ma Salvini. Un uomo migliore di come voglia apparire. Accusarlo di essere il mandante della sparatoria di Macerata è una operazione di sciacallaggio, tipica della sinistra più becera ...

Vittorio Feltri contro Paolo Gentiloni : 'Ce l'ha con se stesso. Il razzismo provocato dall'invasione che il governo non controlla' : Già, perché nella caccia a presunti e inesistenti mandati sembra proprio che si sita inscenando un'operazione politica, per lo più a pochi giorni dalle elezioni. E se allora la questione deve essere ...