Vince il Centrodestra | dietrofront Istat | ' Lo scenario economico si manterrà favorevole'

Elezioni : in Toscana Vince il centrosinistra ma il centrodestra incalza : ... ad Arezzo e Grosseto trionfa il centrodestra con Felice Maurizio d'Ettore e Mario Lolini ; mentre a Siena è la coalizione di centrosinistra ad avere la meglio, confermando il Ministro dell'Economia ...

Fontana Vince di venti punti. Milano - centrodestra al 40% : «Un risultato bellissimo». Un voto a valanga per Attilio Fontana: 49%-29%. Una valanga che parte dalla fascia prealpina e arriva fino a Milano e va oltre. Il candidato governatore del centrodestra supera ogni previsione, supera gli exit poll di domenica sera e stacca di quasi venti punti il rivale Giorgio Gori. E anche a Milano, ormai ultima ridotta del Pd, la sfida è testa a testa e finisce 41,1 a 40,1 per Gori.Nessuno si ...

Elezioni : in Toscana Vince il centrosinistra ma il centrodestra incalza : Il centrosinistra mantiene la circoscrizione Toscana di un soffio alla Camera. 33,66% contro il 32,08 del centrodestra. Si attesta al 24,69 il Movimento 5 Stelle. PD primo partito con il 29,67, seguito dai grillini col 24,69. Lega al 17,42; Forza Italia non raggiunge il 10%. Al Senato, centrosinistra al 34,18%, seguito dal 32,24 del cdx. Grillini al 24,36. Tra i partiti, come alla camera, PD in testa seguito da M5S, Lega e FI che riesce però a ...

Italia - in Lombardia Fontana straVince - continua regno centrodestra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Fontana Vince : il centrodestra si conferma in Lombardia. Sconfitto il renziano Gori : La Regione Lombardia continua nel solco del buon governo di centrodestra. Chiamato a sostituire Roberto Maroni, che ha ufficializzato il passo indietro a inizio anno, Attilio Fontana schiaccia il renziano Giorgio Gori staccandolo di ben dieci punti e conquista il Pirellone. In base alla proiezione Consorzio Opinio Italia per la Rai, l'ex sindaco di Varese, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, è dato al 44,1% mentre il primo cittadino ...

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE 2018/ Lombardia e Lazio chi Vince tra M5S - Pd e Centrodestra? : DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI e POLITICHE 2018: la sfida si sposta in Lombardia e Lazio. L'Unione europea “trema” all'indomani dell'esito del voto nazionale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:57:00 GMT)

M5s primo partito - ma Vince il centrodestra. Exploit della Lega : Pur con qualche decimale di differenza, il risultato politico è ormai assodato: in città il Movimento 5 Stelle rappresenta la prima forza politica , alla Camera con il 30,5 per cento dei consensi, . ...

Fontana vs Gori - Elezioni Lombardia 2018/ "Centrodestra Vince col 39%" : Lega batte Pd : Attilio Fontana vs Giorgio Gori, Elezioni Lombardia 2018: dalle prime proiezioni la Lega batte il Pd, centrodestra ok contro il candidato di Renzi.

Fontana vs Gori - Elezioni Lombardia 2018/ “Centrodestra Vince col 39%” : Lega batte Pd : Attilio Fontana vs Giorgio Gori, Elezioni Lombardia 2018: dalle prime proiezioni la Lega batte il Pd, centrodestra vincente contro il candidato di Renzi(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:35:00 GMT)

Voto - Italia divisa : il M5s primo partito Vince al Sud - il centrodestra al Centro-Nord - Crollo Pd - Renzi pronto a lasciare : Sono ancora parziali i dati del Voto alle elezioni politiche, ma il quadro che emerge è quello di un'Italia divisa in tre, con nessuna maggioranza. Il M5s conquista Sud e isole e arriva al 31%, il ...

Centrodestra Vince in seggio Grillo : A livello disaggregato anche nel piccolo seggio del Levante di Genova il M5S si conferma la prima forza politica, davanti ai 91 voti del Pd, agli 82 della Lega e ai 72 di Forza Italia.

Centrodestra Vince in seggio Grillo : A livello disaggregato anchenel piccolo seggio del Levante di Genova il M5S si conferma laprima forza politica, davanti ai 91 voti del Pd, agli 82 dellaLega e ai 72 di Forza Italia.

Elezioni - Umbria : I risultati - il centrodestra Vince l'uninominale - sconfitta Pd - bene M5S e Lega : Umbria La coalizione di centro destra che supera nettamente quella di centro sinistra e il Movimento 5 Stelle che contende punto a punto al Pd lo scettro di primo partito è il quadro che sta emergendo ...

Voto - Italia divisa : M5s Vince a sud - il centrodestra al centro-nord : Sono ancora parziali i dati del Voto alle elezioni politiche, ma il quadro che emerge è quello di un'Italia divisa in tre, con nessuna maggioranza. Il M5s Sud e isole e arriva al 31%, il centrodestra ...