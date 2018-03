Vicenza-Padova | perquisizioni a ultras

Neve a Milano - Genova - Firenze - Padova - Vicenza e Verona : Italia imbiancata. Neve in Veneto su Vicenza, Padova e Verona, ma nessuna precipitazione su Venezia, interessata mercoledì da una debole

Serie C - Padova-Samb : pareggio. Vicenza e Pordenone ok : PADOVA - Il Padova consolida il trono del girone B di Serie C . La prima della classe ha pareggiato in casa contro la Samb , la diretta inseguitrice in classifica, con il punteggio di 1-1: a segno ...

Padova espugna Vicenza portandosi a +8 sul 2° posto dove Samb e Feralpisalò agganciano Renate : ...30; all'andata 2-4 per il Pordenone) Triestina-Mestre (Gara posticipata a lunedì 5 febbraio alle ore 20,45 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; all'andata 1-2 per il Mestre) ...

Serie C Vicenza-Padova - decide Guidone : il derby termina 0-1 : VICENZA - Una rete di Guidone all'80' vale il successo del Padova capolista che espugna il Menti nel derby veneto contro il Vicenza . Primo tempo senza particolari emozioni, con il Vicenza che crea ...

DIRETTA / Vicenza-Padova (risultato finale 0-1) streaming video e tv : la decide Guidone! : DIRETTA Vicenza-Padova: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Al Menti i padroni di casa nonostante le vicissitudini provano a fermare la capolista(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 22:16:00 GMT)

Vicenza - squadra "ostaggio" dei tifosi : niente derby col Padova : Il pullman con la Berretti non è riuscito a uscire dal Menti. Centinaia i tifosi presenti all'esterno, le forze dell'ordine hanno annullato la partenza

La partita di Coppa Italia di Serie C tra Vicenza e Padova è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza : La partita tra Vicenza e Padova, in programma oggi pomeriggio alle 14.30 e valevole per la Coppa Italia di Serie C, è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza e data l’impossibilità di far giocare al loro The post La partita di Coppa Italia di Serie C tra Vicenza e Padova è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza appeared first on Il Post.

Vicenza - situazione sempre più delicata : la gara contro il Padova non si gioca : situazione sempre più delicata in casa Vicenza, il club attraverso un comunicato ha annunciato il forfait alla partita di Coppa Italia Serie C contro il Padova: “a fronte della presenza di donne e bambini, le forze dell’ordine fanno sapere di non aver abbastanza personale che possa garantire la possibilità d’uscita del pullman e che non sarà fattibile la sua partenza. La questura segnala oltre 1000 persone davanti al cancello, dalle foto e ...

Padova Vicenza/ Streaming video e diretta Sportube.tv : si gioca? Gara a rischio per lo sciopero ospite : diretta Padova Vicenza: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. La partita di Coppa Italia Serie C è a rischio per lo sciopero dei calciatori ospiti(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 10:07:00 GMT)