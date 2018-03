Vettel è il più veloce a Barcellona

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 6 marzo. Sebastian Vettel il più veloce di tutti. Bottas ed Hamilton inseguono : C’era chi dopo i primi 4 giorni di freddo e neve in quel di Barcellona (Spagna) aveva già dato per morta la Ferrari dopo la prima tornata di Test in Catalogna. Nel day-1 di questa seconda tranche Sebastian Vettel, con la sua SF71H, ha risposto presente dimostrando velocità e consistenza. Il tedesco ha concluso infatti in vetta alla graduatoria dei tempi di giornata con il crono di 1’20″396 al termine di una sequenza di giri con ...

Diretta/ Test Formula 1 2018 Barcellona streaming video e tv : Vettel è il più veloce! Classifiche tempi : Diretta Test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica e tempi della quinta giornata di prove sul circuito del Montmelò per il 2018.

Test a Barcellona - Vettel più veloce : E' stato Sebastian Vettel il più veloce nella mattina della prima giornata di Test che la Formula 1 svolge da oggi a venerdì sul circuito del Montmelò. Il ferrarista, con il tempo di 1'20'396 ottenuto ...

Diretta/ Test Formula 1 2018 Barcellona : streaming video e tv : Vettel più veloce tra gelo e gomme fredde : Diretta Test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica e tempi della seconda giornata di prove sul circuito del Montmelò per la stagione 2018.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:22:00 GMT)

Test Montmelò - Bottas il più veloce - terzo tempo Vettel : Roma, 27 feb. , askanews, Valtteri Bottas è il più veloce al termine della metà mattinata nella seconda giornata dei Test sul circuito del Montmeò, a Barcellona. Il finlandese della Mercedes con gomme ...

Test Montmelò - Vettel il più veloce : Roma, 27 feb. , askanews, E' di Sebastian Vettel il miglior tempo della seconda giornata di Test sul circuito del Montmelò in vista dell'inizio del mondiale di Formula1 in programma il 25 marzo a ...

F1 - Sebastian Vettel sulla SF71H : “Le sensazioni sono positive. La cosa più importante è aver completato quasi 100 giri” : E’ un Sebastian Vettel soddisfatto ma cauto quello che si presentato ai microfoni dei giornalisti presenti sul circuito del Montmelo (Spagna) per la seconda giornata di test collettivi riservati alle monoposto del Mondiale 2018 di F1. Un day-2 particolare nel quale il tedesco, in vetta all’ordine dei temp, ha dovuto fare i conti con il gelo incontrato in pista e la neve caduta nell’ultima ora di prove. Un contesto inconsueto ...

Formula 1 - Vettel il più veloce nella seconda giornata di test a Barcellona : È stato Sebastian Vettel, alla prima uscita con la nuova SF71H, a segnare il miglior tempo nella seconda giornata di test ufficiali pre-campionato della Formula 1 sul circuito barcellonese del ...

F1 - Lewis Hamilton : “Alonso il più forte di tutti - Vettel dà spazio - Verstappen rischia sempre. Saremo tutti in lotta per il Mondiale” : Lewis Hamilton è molto carico in vista del Mondiale 2018 di Formula Uno che scatterò a marzo in Australia. Il Campione del Mondo si sta preparando in vista degli ormai imminenti test e ha rilasciato delle dichiarazioni ad Autosport parlando proprio di quello che lo aspetta nei prossimi mesi. Il britannico parla dei suoi rivali: “Siamo in quattro tra i più forti. Ci sono Fernando Alonso della McLaren, Sebastian Vettel della Ferrari e Max ...

Formula 1 - Vettel : 'Mondiale alla Ferrari? Manca l'ultimo passo - il più difficile' : Mentre a Maranello si lavora intensamente, i piloti si godono gli ultimi giorni liberi prima di tornare in ufficio. La Ferrari ha già fissato la data di presentazione della monoposto che sfiderà la ...

Quanti soldi guadagnano i piloti di F1? Tutti gli stipendi e gli ingaggi : cifre faraoniche - Sebastian Vettel il più ricco : Nemmeno Lewis Hamilton, Campione del Mondo in carica, può sorridere così tanto quando riceve il bonifico sul proprio conto corrente: il britannico, infatti, si deve accontentare di 32 milioni di euro ...