Vela | Europei Finn 2017 | Alessio Spadoni l’unico italiano al via A lui il compito di

(Di martedì 6 marzo 2018) La stagione 2018 della, iniziata con le prime due tappe della Coppa del Mondo, prosegue con glidella classe, in programma a Cadiz, in Spagna, dal 9 al 17 marzo. È una prova importante per l’Italia, che però non si presenta nelle migliori condizioni al via. La flotta, infatti, sarà composta dal solo. Toccherà a lui tenere alto l’onore degli azzurri in una classe ritasi la cosiddetta “pecora nera” dellatricolore. Mentre nelle altre classi ilè stato florido di risultati o comunque di soddisfazioni, non si può certo dire altrettanto per la classe. Gli azzurri hanno quasi sempre regatato nelle retrovie, che fosse Coppa del Mondo, Mondiali o, senza di fatto mai riuscire a lottare per le posizioni di vertice. L’obiettivo del 2018 è dunque quello di cambiare rotta, in tutti i sensi. Ci proverà, ...