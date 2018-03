' Var | momento storico per il calcio'

Rugby - Sei Nazioni 2018 : verso Francia-Italia. Il momento giusto per pro Var e a cogliere una nuova storica vittoria : L’unica vittoria dell’Italia del Rugby in Francia risale al 22 marzo 1997 e gli azzurri la ottennero a Grenoble, imponendosi per 40-32. Domani sera (le squadre scenderanno in campo a Marsiglia), come allora, transalpini ed italiani giocarono lontano da Parigi. Per il Sei Nazioni sarà una novità, perché finora si è sempre giocato nelle capitali dei Paesi in gara. Altra novità, assoluta per gli azzurri dal loro ingresso nel torneo, si ...

Alexia : «penso che il cambiamento possa arriVare in ogni momento - basta coglierlo - scegliendo tra le infinite chance della vita» : Non è solo impegnata in giro per l’Italia e per il mondo con i suoi concerti ma è anche richiestissima in tv. Alexia sarà protagonista di Capodanno in Musica, la serata-evento che si terrà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna e che verrà trasmessa in diretta su Canale 5 (e in contemporanea anche su Radio 105, R101 e Radio Subasio), il 31 dicembre dalle ore 21.00. L’artista spezzina, una delle voci più belle e potenti del ...