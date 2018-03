Var | Infantino | ' L' introduzione della tecnologia un momento storico'

Var al Mondiale Russia 2018/ Ifab - Infantino : "Funziona". Ok al quarto cambio : Var ai Mondiali in Russia 2018: Ifab, via libera all'unanimità. “Nuova era per il calcio”. Come sarà applicata? Le ultime notizie sulla storica rivoluzione dopo due anni di sperimentazione(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:21:00 GMT)

Infantino : 'Il Var ha successo nel 99% dei casi' : Gianni Infantino , presidente della Fifa , premiato al Congress Sport Web a Barcellona, dice la sua sul Var : 'Ha successo nel 99% dei casi e costituirà un enorme cambiamento per il mondo del calcio come fu quello del retropassaggio al portiere. Non è possibile ...

Fifa - Infantino promuove la Var : ... il n.1 del calcio mondiale collegato in video conferenza da Zurigo ha detto che il nuovo sistema "ha successo nel 99% dei casi e costituirà un enorme cambiamento per il mondo del calcio come fu ...

Var verso il Mondiale - Infantino : 'Ha successo nel 99% dei casi' : Roma, 2 mar. , askanews, In attesa di conoscere, domani, se la Var verrà utilizzata al prossimo Mondiale in Russia, il Video Assistant referee incassa l'appoggio ufficiale del presidente della Fifa, ...

Infantino promuove la Var : 'Abbatte gli errori del 99%' : Premiato a Barcellona dal 'Congress Sport Web' per il suo sostegno alla creazione del Video assistant referee, il n.1 del calcio mondiale collegato in video conferenza da Zurigo ha detto che il nuovo ...

Infantino su Buffon/ “Gigi lo porto in Fifa - il mercato cambierà dal 2019 - Var al Mondiale” : Infantino su Buffon: “Volevo consegnargli la Coppa del Mondo, se si ritira lo porto alla Fifa”. Il numero uno della Federazione ha parlato stamattina di Buffon e della disfatta azzurra(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 11:53:00 GMT)