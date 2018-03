meteoweb.eu

(Di martedì 6 marzo 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – Entro il 20il Comune di Verona provvederà a richiedere alle famiglie dei minori risultati ‘non in regola” o ‘non trovato” l’invio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o ladella formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale.Solo a seguito di questo mancato adempimento verrà adottato il provvedimento specifico di sospensione della frequenza per i bambini risultati non in regola con l’obbligo vaccinale. L'articoloal 20(2) sembra essere il primo su Meteo Web.