Vaccini | slitta al 20 marzo la presentazione dei certificati

(Di martedì 6 marzo 2018) Il Comune di Verona ha provveduto ad inviare all’Azienda Ulss 9 – Scaligera gli elenchi degli iscritti agli asili nido, alle scuole dell’infanzia comunali e al servizio “Tempo per la famiglia” per l’accertamento degli adempimenti vaccinali. Non sarà più necessario quindi per le famiglie dei bambini inviare entro il 10al Settore Istruzione la comunicazione che certifichi la regolarità delle vaccinazioni dei propri figli. L’invio dei nominativi all’Azienda Ulss 9 è stato possibile a seguito della Circolare ministeriale n. 2166 del 27 febbraio scorso che recepisce il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, e della successiva comunicazione della Regione Veneto relativa all’applicazione per l’anno scolastico 2017/2018 della procedura semplificata per le Regioni e Province Autonome che dispongano di un’anagrafe vaccinale informatizzata. Le certificazioni ...