Vaccini | il 10 marzo al via le espulsioni da scuola

Vaccini obbligatori - dopo il 10 marzo scattano i provvedimenti per gli studenti senza certificato : Gli inadempienti vedranno i figli esclusi da asili nido e materne e saranno soggetti a sanzioni. L'iter sarà diverso per Veneto, Lombardia e Lazio

Vaccini : slitta al 20 marzo presentazione certificati : Verona, 6 mar. (AdnKronos) - Il Comune di Verona ha provveduto ad inviare all’Azienda Ulss 9 – Scaligera gli elenchi degli iscritti agli asili nido, alle scuole dell’infanzia comunali e al servizio “Tempo per la famiglia” per l’accertamento degli adempimenti vaccinali. Non sarà più necessario quindi

Vaccini obbligatori - dopo il 10 marzo scattano i provvedimenti per gli studenti senza certificato : Niente più indugi. Il 10 marzo è davvero il termine ultimo per la presentazione agli istituti scolastici della documentazione che certifica lo stato vaccinale dei minori, dopodiché per gli inadempienti scatteranno i provvedimenti nei termini previsti dalla legge. In assenza di qualsiasi documento di avvenuta vaccinazione o anche solo di una prova di prenotazione per effettuarla, gli asili nido e le scuole materne dovranno provvedere a escludere ...

Vaccini : slitta al 20 marzo la presentazione dei certificati : Il Comune di Verona ha provveduto ad inviare all’Azienda Ulss 9 – Scaligera gli elenchi degli iscritti agli asili nido, alle scuole dell’infanzia comunali e al servizio “Tempo per la famiglia” per l’accertamento degli adempimenti vaccinali. Non sarà più necessario quindi per le famiglie dei bambini inviare entro il 10 marzo al Settore Istruzione la comunicazione che certifichi la regolarità delle vaccinazioni dei propri figli. L’invio dei ...

Vaccini - Lorenzin : dal 10 marzo sanzioni a chi non li fa per motivi ideologici : Dal 10 marzo saranno sanzionati solo i genitori che si rifiutano di vaccinare i figli per motivi ideologici. Non avrà problemi, invece, chi ha avuto contrattempi di altra natura ma è deciso a vaccinare. Lo ha spiegato la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, a margine oggi a Roma della presentazione del portale della salute dell’Istituto superiore di Sanità. Dopo il 10 marzo, termine previsto per presentare le certificazioni di avvenuta ...

Vaccini : assessore Verona - nessuna proroga dopo il 10 marzo : Verona, 26 feb. (AdnKronos) - A partire da lunedì 12 marzo la frequenza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali sarà possibile per i soli bambini in regola con gli obblighi vaccinali. Lo conferma una nota del Ministero della Salute in risposta al Settore Istruzione del Comune di Veron

Decreto Vaccini : Lorenzin chiarisce su scadenza 10 marzo : Arriva finalmente una risposta direttamente da parte della ministra Beatrice Lorenzin a proposito della scadenza del 10 marzo sul caso vaccini. In particolare, nelle settimane scorse l’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha chiesto al ministero della salute lumi circa gli studenti che alla data del 10 marzo risultano ancora in attesa di effettuare le vaccinazioni. La Lorenzin […] L'articolo Decreto vaccini: Lorenzin chiarisce su ...