UR | Barbara Bär rinuncia a elezione landamano

Isola dei Famosi - Barbara D'Urso replica alla Marcuzzi; Striscia - video choc : Dopo l’esplosione del canna gate Striscia la notizia, Pomeriggio 5 e Domenica Live si sono occupate dell’intricato caso nato dalle accuse di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte. Dopo aver l’intervista a Chiara Nasti, Max Laudadio ha fatto ascoltare i fuori onda della chiacchierata con l’attrice ungherese. In seguito è stata fatta ascoltare ad Alessia Marcuzzi la testimonianza di una naufraga che confermava quanto riferito in palapa ...

FRANCO TERLIZZI / Barbara D'Urso tuona : "Se è tutto vero deve chiedere perdono" (Isola dei Famosi 2018) : FRANCO TERLIZZI si dovrà difendere dalle accuse di Craig Warwick. Gli autori dell'Isola dei Famosi 2018 regaleranno delle sorprese al pubblico?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:01:00 GMT)

Barbara d'Urso - il disperato appello in tv a Isabella Biagini : 'Dove sei? Sono disperata' : "Se ci stai guardando, se sei in clinica ed hai la tv, mi dai tue notizie per favore? Non sappiamo più come cercarti". Questo l'appello di Barbara d'Urso ad Isabella Biagini ieri a Domenica Live . ...

POMERIGGIO 5/ Nel salotto di Barbara D'Urso - tra attualità e Isola dei Famosi : Oggi, lunedì 5 marzo, alle ore 17.10 su Canale 5 inizia una nuova settimana di POMERIGGIO 5, condotto da Barbara D'Urso. Ampio spazio all'Isola dei Famosi prima della diretta di questa sera.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 14:42:00 GMT)

Che fine ha fatto Isabella Biagini? L’appello di Barbara d’Urso : “E’ sparita - siamo disperati” : “Se ci stai guardando, se sei in clinica ed hai la tv, mi dai tue notizie per favore? Non sappiamo più come cercarti”. Questo l’appello di Barbara d’Urso ad

D'Alema ultimo a casa sua : stravince Barbara Lezzi del M5s : Manca ancora una decina di sezioni da scrutinare (550 su 564), ma è confermata la sconfitta di Massimo D'Alema nel suo collegio storico salentino di Nardò dove corre per l'uninominale al Senato per Leu. Per lui la percentuale si ferma al 3,9%, poco sopra la media regionale presa dal partito di Grasso, ed è ultimo tra i candidati.Nel collegio vince, come quasi ovunque in Puglia, il candidato del M5s, Barbara Lezzi (39.84%), ...

Barbara De Rossi - a Gavi la festa della donna è a teatro : Ha curato inoltre la regia di vari spettacoli teatrali. Biglietto posto unico 10 euro. Info e prenotazioni: 345 0604219. Il pRossimo appuntamento della stagione del Civico di Gavi sarà sabato 17 ...

Barbara D'Urso - roba mai vista : Aida Nizar la ribalta in diretta - golpe a Domenica Live : C'è una donna che è riuscita a rubare la scena a Barbara D'Urso in casa sua. A Domenica Live è stato il giorno di Aida Nizar , showgirl spagnola ex Gran Hermano , la versione iberica del Grande ...

Luisa Corna - confessione da Barbara D'Urso : 'Amo un carabiniere di 15 anni più giovane di me' : Grazie a lui ho conosciuto il mondo dell'arma, che non conoscevo, un mondo fatto di persone straordinarie '. La Corna, però, per il suo uomo rifiuta l'etichetta di 'toy-boy', e afferma: 'Lui ha già ...