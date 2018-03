Uomini e Donne | ecco cosa ha deciso di fare Nicolò Brigante in puntata

Uomini e Donne magazine : ecco quanto costa il giornale : quanto costa il giornale di Uomini e Donne? Grossa novità per tutti gli amanti di Uomini e Donne: dall’8 marzo esce in edicola il primo numero di Uomini e Donne magazine! Si tratta di un settimanale con tutte le news, anticipazioni, indiscrezioni e interviste sui protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Ma quanto costa […] L'articolo Uomini e Donne magazine: ecco quanto costa il giornale proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Over : Puntata di Mercoledì : 6 marzo 2018 : Oggi a Uomini e Donne torna il trono Over. Protagonisti indiscussi della Puntata odierna sono, tanto per cambiare, Tina Cipollari e Gemma Galgani. Pare che l’astio tra le due non accenni minimamente a scemare. Anzi, in questa Puntata vediamo la Cipollari più agguerrita che mai nei confronti della sua acerrima nemica. Maria De Filippi, deve ricorrere più di una volta alla chiusura del microfono, dato che, come ben sapete, la vamp non ci va ...

Karina Cascella torna a Uomini e Donne? Gli ultimi aggiornamenti : Karina Cascella torna a Uomini e Donne come opinionista? Gli ultimi aggiornamenti Karina Cascella torna a Uomini e Donne? La napoletana, conosciuta dal pubblico del piccolo schermo soprattutto per le sue ospitate come opinionista nelle varie trasmissioni Mediaset, ha di nuovo parlato di questa eventualità qualche ora fa sui social. A quanto pare, dopo aver […] L'articolo Karina Cascella torna a Uomini e Donne? Gli ultimi aggiornamenti ...

Uomini e Donne / Mariano Catanzaro non convince : "Non cerca una donna ma...." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: Sara Affa Fella nella bufera dopo il bacio e l'esterna con Lorenzo Riccardi. Dall'8 marzo, in edicola, arriva il magazine.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 16:27:00 GMT)

Uomini e donne - Nicolò richiama in trasmissione Marta : Il tronista accetta che la corteggiatrice torni in studio dopo le polemiche e decide di concludere il suo percorso con lei e...

MARTA PASQUALATO/ Uomini e Donne - il ritorno in studio conferma la scelta di Nicolò? Il consiglio per Virginia : MARTA PASQUALATO torna a Uomini e Donne dopo le accese polemiche per una segnalazione. Il tronista Nicolò Brigante è prossimo a fare la sua scelta. (Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 15:30:00 GMT)

VIRGINIA STABLUM/ Uomini e Donne - sarà la scelta di Nicolò Brigante? L'opinione del web : VIRGINIA STABLUM, ex fidanzata di Ignazio Moser, lascia lo studio dopo il ritorno di Marta Pasqualato alla corte del tronista siciliano Nicolò Brigante.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 15:15:00 GMT)

Uomini e Donne - Gemma Galgani contro Tina Cipollari : 'Non torno con Giorgio per colpa sua. Mi vuole vedere chiusa in un ospizio' : 'Senza dubbio è un ostacolo per una sua riconciliazione con Giorgio'. Una delle cause del mancato ritorno di fiamma fra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nella trasmissione di Maria De Filippi sarebbe ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico - video anteprima : Marta torna - Virginia va via (6 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 6 marzo 2018 in onda il Trono Classico. Nicolò Brigante riaccoglie Marta ma Virginia se ne va. Primo bacio per Mariano Catanzaro(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 14:27:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 5 marzo 2018 : Gemma e Tina si prendono a torte in faccia! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 5 marzo 2018: una sfilata molto… “piccante”! Tina e Gemma litigano furiosamente e … Anticipazioni Uomini e Donne: Tina e Gemma ai ferri corti! La diretta social con nuove proposte di lavoro! Quali saranno gli ingredienti delle prossime puntate dei senior? A rivelarcelo, ecco in arrivo le Anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione del trono Over tenutasi ...

Uomini e Donne arriva in edicola con un magazine settimanale : Uomini e Donne dalla tv alle edicole: arriva la versione magazine dedicata al celebre programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Maria De Filippi punta a conquistare anche le edicole con la versione magazine di Uomini e Donne. Sulla scia del successo di altri settimanali dedicati a programmi cult del piccolo schermo, anche Uomini e Donne debutta nelle edicole con la sua versione cartacea. Uomini e Donne magazine: quando ...

Marta Pasqualato/ Uomini e Donne : il ritorno della corteggiatrice. Nicolò vicino alla scelta : Marta Pasqualato torna a Uomini e Donne dopo le accese polemiche per una segnalazione. Il tronista Nicolò Brigante è prossimo a fare la sua scelta. (Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:43:00 GMT)

Nicolò Ferrari/ Uomini e Donne : conquista il web - ma a Nilufar piace il corteggiatore? : Al torno classico di Uomini e Donne si continua a parlare del trono di Nilufar Addati. Spazio all'esterna con il corteggiatore Nicolò Ferrari, ex protagonista di Riccanza.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:42:00 GMT)

Virginia Stablum/ Uomini e Donne : lascia lo studio. Tornerà per Nicolò Brigante? : Virginia Stablum, ex fidanzata di Ignazio Moser, lascia lo studio dopo il ritorno di Marta Pasqualato alla corte del tronista siciliano Nicolò Brigante.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:41:00 GMT)