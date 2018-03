Unicef | Ogni anno 12 milioni di spose bambine | il fenomeno è in calo

Unicef : “Ogni anno un milione di neonati muore nel primo giorno di vita” : Ogni anno, 2,6 milioni di neonati nel mondo non sopravvivono al primo mese di vita. Si tratta di circa 7mila neonati ogni giorno. Un milione di loro muore lo stesso giorno in cui nasce. Secondo il rapporto dell’Unicef, Ogni bambino è vita, il tasso di mortalità neonatale a livello mondiale rimane allarmante, soprattutto nei Paesi più poveri. I bambini nati in Giappone, Islanda e Singapore hanno la probabilità di sopravvivenza più alta, ...

L'Unicef : ogni anno 2 milioni e seicentomila neonati muoiono entro il primo mese di vita : Il rapporto sottolinea che 8 dei 10 luoghi più pericolosi per nascere si trovano in Africa Subsahariana, dove le donne in gravidanza hanno probabilità molto inferiori di ricevere assistenza durante il parto a causa di povertà, conflitti e istituzioni deboli