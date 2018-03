Una sfida con l' app Attività di Apple Watch per la Giornata della Donna

Così le dimissioni di Renzi diventano Una sfida a Mattarella e ai grillini Pd : Roma. Le diciotto passate di lunedì 5 marzo, terzo piano del Nazareno: Matteo Renzi, fresco di sconfitta, ammette la disfatta lasciando la guida del Pd. Lo fa senza autocritiche, dice anzi che se l'...

Una startup sfida Amazon go nel supermercato senza casse : Aifi è la startup con sede a palo Alto che vuole rivoluzionare anche le piccole botteghe, rendendole 'intelligenti' con la tecnologia

Una startup sfida Amazon go nel supermercato senza casse : Il sistema di riconoscimento e tracciamento di Aifi (foto Aifi) Una startup lancia il guanto della sfida ad Amazon e ai suoi supermercati senza casse. Aifi, che vuole trasformare anche la tipica bottega sotto casa in un negozio ipertecnologico, con sistemi di automazione. Entri, compri ed esci senza fare coda alla cassa, mentre la spesa viene addebitata sulla carta di credito. La tecnologia di Aifi si ...

Donald Trump rilancia e sfida ancora l'Europa sui dazi : "Pronti a mettere Una tassa sulle auto europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...

Una carrellata di "eventi per sfidare la neve" in questo weekend in provincia di Savona : Nonostante il maltempo di questa settimana, non si ferma la vita nella provincia di Savona. Offriamo quindi un calendario degli appuntamenti programmati per il fine settimana ricordando ovviamente a ...

Porsche Mission E - Una sfida a Tesla? : Dopo l'annuncio da parte di Porsche , che ha dichiarato di voler raddoppiare gli investimenti nell'elettrico " più di 6 miliardi entro il 2022 " ne segue un altro che riguarda l'adozione da parte dei ...

Sky e Netflix - accordo!/ Con Sky Q si potrà vedere tutto : “Una tappa rivoluzionaria”. La sfida ad Amazon : Sky e Netflix, accordo! Con Sky Q si potrà vedere tutto: “Una tappa rivoluzionaria”. La sfida ad Amazon. Nasce la nuova partnership fra i due colossi media(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:29:00 GMT)

Il lupo torna in Valcamonica : Una sfida e insieme una risorsa : Concetti basici, ma forse ancora lontani da un mondo che a volte preferisce i luoghi comuni, ribaditi sere fa a Ponte di Legno da alcuni esperti durante un incontro promosso dalla Regione e dal Parco ...

La sfida del nuovo smartphone Huawei : guidare Una Porsche : Barcellona , askanews, - guidare un'auto tramite uno smartphone. E che auto: una Porsche Panamera. Un modello vero, non un giocattolo telecomondato per bambini. Ma l'effetto è un po' quello. Ed è la ...

Juve Stabia- Sicula Leonzio : Una sfida che viene da lontano - Magazine Pragma : La Juve Stabia sfidera' la Sicula Leonzio, che negli anni di Roberto Fiore, regalo' un testa a testa nel campionato del 1993 con vittoria finale di entrambe le formazioni che volarono nella Serie C 1: ...

SAMSUNG GALAXY S9/ Mwc 2018 - nuova sfida con Apple : Una gamma di colori per Una luminosità senza precedenti : SAMSUNG GALAXY S9: Mwc 2018 presentanti due modelli. nuova sfida con Apple: dalla fotocamera intelligente al super rallentatore. Le ultime notizie sui nuovi telefonini sudcoreani(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 15:52:00 GMT)

Una nuova sfida all'Alzheimer : nasce 'Il Paese Ritrovato' : Oggi nel mondo si stimano 24 milioni di malati. In Italia le persone malate di demenza sono circa un milione e duecento mila. Gli studi demografici prevedono che nel 2050 le persone malate di ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle semifinali. Sarà Una doppia sfida Cina-Giappone : Il mondo del Tennistavolo se lo spartiscono Cina e Giappone: a Londra, nella Team World Cup 2018, le due finali, maschile e femminile, saranno teatro della doppia sfida tra le due potenze di questo sport, in accordo con le teste di serie assegnate all’inizio della manifestazione. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Semifinali Cina-Inghilterra 3-0 Corea del Sud-Giappone 2-3 Torneo femminile Semifinali Giappone-Corea del ...

Amici 17 - Irama vince la sfida contro Mess e canta per la prima volta Una cover (video) : Ecco com’è andata la sfida di Irama nello speciale di Amici 17, in onda in diretta sabato 24 febbraio su Canale 5. Amici 17, il momento clou dello speciale di sabato 24 febbraio 2018 su Canale 5: la sfida di Irama contro Mess (video) La sfida di Irama contro Mess si apre con l'inedito "Che […] L'articolo Amici 17, Irama vince la sfida contro Mess e canta per la prima volta una cover (video) proviene da Gossip e Tv.