Una rosa bianca l' omaggio della Fiorentina a Davide Astori

Isola dei Famosi 2018 - Nomination/ Rosa Perrotta contro Alessia - Nino e Bianca : "Sono Una setta" : La settima puntata dell'Isola dei Famosi riammette in gara Nadia Rinaldi e Elena Moriali. Eliminata al televoto Paola di Benedetto. Diversi attimi trash durante la serata.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 20:17:00 GMT)

Rosa Perrotta contro Alessia Mancini - Nino Formicola e Bianca Atzei : “Sono Una setta” : Isola dei Famosi, Rosa Perrotta contro Alessia Mancini, Nino Formicola e Bianca Atzei: ecco cosa è successo dopo la diretta Ieri sera durante la diretta dell’Isola dei Famosi Rosa Perrotta ha palesemente preso posizione contro Alessia Mancini, Bianca Atzei e Nino Formicola. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, da diverse settimane i tre […] L'articolo Rosa Perrotta contro Alessia Mancini, Nino Formicola e Bianca ...

“Io con uno dei giudici di Ballando con le stelle…”. La bomba di Giovanni Ciacci. Il mitico Giò Giò di ‘Detto Fatto’ fa Una rivelazione clamorosa. Ma non è il solo scoop che ha lanciato : “Ne ho due. mica uno…” : Uragano Giovanni Ciacci! Fresco concorrente di Ballando con le stelle 13, si confessa al settimanale Chi e fa una serie di rivelazioni bomba. “Molti concorrenti di Ballando con le stelle non so chi siano, ecco perché danzo con un uomo”. Il costumista di Detto fatto commenta il cast della trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci: “Molti degli altri concorrenti non so chi siano. Sono io l’unica vera star del programma. E vincerò”. ...

Make-up 2018 : Una primavera in rosa : Archiviato il Millennials Pink dello scorso anno, la primavera alle porte sboccia di un nuovo femminilità. E sì, di un nuovo rosa che è insieme inno alla giovinezza e a una ritrovata consapevolezza. Come il Make-up sfoggiato da Emma Stone agli Oscar 2018, un vero e proprio omaggio alla legerezza e alla positività. LEGGI ANCHEBalsamo labbra tonalizzanti Positiva, solare, luminosa, la donna si affaccia alla calda stagione 2018 navigando tra mari ...

ROSA PERROTTA/ Eva Henger : "Ha fumato Una canna assieme a Francesco Monte" (Isola dei Famosi 2018) : ROSA PERROTTA conquista consensi fra il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 grazie alla lettera di Pietro Tartaglione. I bookmakers prevedono invece la sua nomination. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:32:00 GMT)

ROSA PERROTTA/ Ha fumato Una canna assieme a Francesco Monte (Isola dei Famosi 2018) : ROSA PERROTTA conquista consensi fra il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 grazie alla lettera di Pietro Tartaglione. I bookmakers prevedono invece la sua nomination. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:32:00 GMT)

Una rosa giallorossa per addolcire Sarri : Se Sarri sapesse Chissà! Ci farebbe, ancora una volta, rabbrividire con le sue valutazioni calcistiche da bancario di successo, oppure tornerebbe alla realtà del pallone? Ovvero: bisogna saper vincere. Mettendo mano alle rose di Napoli e Roma, squadra con vista scudetto l'una, combriccola a rischio flop stagionale l'altra, salta all'occhio un dato: negli ultimi 7 anni la Roma ha venduto una decina di calciatori più ...

Raiola svela Una clamorosa trattativa di mercato : 'Ho parlato con l'Inter' : Uno dei procuratori più potenti in circolazione è sicuramente Mino Raiola, che annovera tra i suoi assistiti grandi giocatori, appetibili da tutti i grandi club europei. Tra questi c'è il centrocampista francese Paul Pogba, trasferitosi dalla Juventus al Manchester United nell'estate del 2016 per una cifra superiore ai cento milioni di euro. Ma Pogba è solo uno dei tanti visto che dall'estate scorsa tra i giocatori assistiti da Raiola c'è anche ...

Carrarese - Rosaia : "Siamo Una grande famiglia - lavoriamo ogni giorno per il nostro sogno" : Carrara - Nella settimana che porta a Carrarese-Giana Erminio , abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Giacomo Rosaia , centrocampista dei marmiferi. Ai nostri microfoni "Jack", ha parlato degli ...

Marotta : 'La Juventus ha Una rosa allestita per sopperire agli infortuni' : TORINO - L'ad e dg della Juventus , Beppe Marotta , ha fatto il punto sugli infortunati nell'immediato pre-partita della sfida con l'Atalanta, semifinale di ritorno di Coppa Italia, a Torino. ' ...

“Occhio… “. Francesco Monte e Paola Di Benedetto : scoperto! Una nuova rivelazione incombe sull’Isola dei Famosi e sulla relazione amorosa tra i bei naufraghi. Qualcuno più scaltro se ne è accorto subito : “Pessima…” : Nonostante le polemiche e gli scandali, Francesco Monte sta continuando il suo percorso televisivo. Ultimamente lo abbiamo visto in Furore 2, un sogno che si relaizza per l’ex naufrago, quello della recitazione. Inoltre, è stato protagonista anche di un fotoromanzo girato nella Valnerina per la rivista Grand Hotel. Per non parlare del Tapiro ricevuto da Striscia la Notizia per via di un incontro, ammantato dal mistero, con la sua ex ...

Rosa Perrotta - il pianto all’Isola per il fidanzato Pietro Tartaglione. In Honduras arriva Una lettera e - davanti alle telecamere - la naufraga scoppia in lacrime : Lacrime all’Isola dei famosi per Rosa Perrotta. L’ex tronista di ”Uomini e Donne” è scoppiata in un pianto a dirotto dopo aver ricevuto una lettera del suo fidanzato, l’avvocato campano Pietro Tartaglione, conosciuto all’interno del programma di Maria De Filippi. Il motivo è presto detto. La giovane ha da poco compiuto 30 anni e proprio sull’isola le è stata recapitata una lettera che il suo ...

Rosa Perrotta in lacrime all’Isola dei Famosi : il fidanzato Pietro Tartaglione le fa Una sorpresa : Rosa Perrotta festeggia il compleanno all’Isola dei Famosi: la naufraga scoppia a piangere dopo la sorpresa del fidanzato Pietro Tartaglione Un compleanno decisamente diverso quello di quest’anno per Rosa Perrotta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha festeggiato infatti sull’Isola dei Famosi i suoi 30 anni, lontano da famiglia e fidanzato. A consolarla, però, c’ha […] L'articolo Rosa Perrotta in lacrime ...

“Che vergogna”. Antonella Mosetti contro Barbara D’Urso. Il gesto dell’ex ‘vip’ del Grande Fratello scatena i social ed esplode il ‘caso’ (Una figuraccia clamorosa) : Antonella Mosetti è stata una delle concorrenti più chiacchierate della prima edizione del Grande Fratello Vip. Ex stellina di ”Non è la Rai”, la Mosetti è tornata nei salotti televisivi dopo l’esperienza nel reality targato Mediaset e, molto spesso, è stata ospite in quelli di Barbara D’Urso (Domenica Live e Pomeriggio 5). Carmelita ha dato voce a lei e a sua figlia, Asia Nuccetelli, anche lei ”vip” ...